Julian Nagelsmann sleept door succesvolle EK-start nieuwe deal in de wacht

Het bereiken van de achtste finale is goed nieuws voor Julian Nagelsmann. De bondscoach van Duitsland heeft daarmee namelijk een contract tot medio 2026 in de wacht gesleept, zo melden Florian Plettenberg en Fabrizio Romano woensdag. Bij het overleven van de groepsfase van EURO 2024 zou de verlenging van de verbintenis met twee jaar automatisch in werking treden.

BILD wist in april al te melden dat Nagelsmann zijn contract bij de Duitse voetbalbond had verlengd tot de zomer van 2026. Twee maanden later is er dus definitief uitsluitsel rondom het contract van de pas 36-jarige Nagelsmann, die met Duitsland woensdag met 2-0 won van Hongarije en dus de achtste finale wist te bereiken.

Nagelsmann werd in de slotfase van afgelopen seizoen gelinkt aan een terugkeer bij Bayern München, waar hij nota bene in 2023 was ontslagen. Een terugkeer werd echter nooit concreet en inmiddels is bekend dat Thomas Tuchel in de Allianz Arena wordt opgevolgd door Vincent Kompany.

De Duitse bond koos er in september 2023 voor om in zee te gaan met Nagelsmann. Het doel is om in eigen land Europees kampioen te worden en met de zes punten uit twee duels lijkt dat een realistische doelstelling. Duitsland won in 1996 voor het laatst het EK. In 2008 verloor men in de finale van Spanje.

Niclas Füllkrug, die tegen Schotland (5-1 winst) op prachtige wijze scoorde, is in ieder geval blij met het aanblijven van Nagelsmann als bondscoach. "Zijn manier van werken en voetbalfilosofie passen heel goed bij dit elftal", zei de spits in de Duitse media na de 2-0 zege op Hongarije van woensdag.

Duitsland kan zich nu rustig voorbereiden op de afsluitende groepswedstrijd tegen Zwitserland van zondag. Nagelsmann geeft met het oog op de achtste finale wellicht enkele spelers rust. Uitblinker Jamal Musiala werd tegen Hongarije al voortijdig naar de kant gehaald.

