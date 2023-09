Nagelsmann staat in nadrukkelijke belangstelling, maar zit vast aan Bayern

Dinsdag, 12 september 2023 om 11:35 • Bart DHanis • Laatste update: 13:21

De DFB ziet in Julian Nagelsmann de ideale opvolger van de ontslagen Hansi Flick, zo melden verschillende Duitse media waaronder de Duitse tak van Sky Sport. Nagelsmann werd vanwege ‘teleurstellende resultaten’ in maart ontslagen bij Bayern München, dat hem verving met Thomas Tuchel. Hoe de 35-jarige oefenmeester zelf tegenover een dienstverband bij de nationale ploeg staat, is nog niet bekend.

Er zitten echter nog wel wat haken en ogen aan de aanstelling van Nagelsmann. De voormalig trainer van onder meer RB Leipzig en TSG Hoffenheim staat namelijk nog altijd onder contract bij der Rekordmeister, waar hij zo’n 5,5 miljoen euro per jaar opstrijkt. Mocht de DFB inderdaad voor Nagelsmann gaan als opvolger van Flick, zal de bond een bedrag moeten betalen aan Bayern. Al zou de club ook overwegen om hem gratis van de hand te doen, zodat hij uit de boeken verdwijnt.

De DFB heeft nog altijd geen contact opgenomen met de recordkampioen van Duitsland. De bond heeft Flick een ontslagpremie van 4,5 miljoen euro betaald en heeft volgens Sky Sport geen trek om ook nog een bedrag te betalen voor de diensten van Nagelsmann. Het lijkt er dus op dat de 35-jarige trainer enkel de nieuwe bondscoach wordt wanneer Bayern hem gratis laat vertrekken.

De DFB is wel al in gesprek met Nagelsmann zelf, zo wist Matt Law, journalist van The Telegraph maandag te melden. Naast Nagelsmann praat de bond ook met Matthias Sammer over een eventueel dienstverband bij de nationale ploeg. Als beiden niet haalbaar blijken, schakelt de DFB door naar Rudi Völler als noodoplossing. Louis van Gaal, die direct na het ontslag van Flick werd betiteld als ‘een interessante outsider’, is dus niet (langer) in beeld.