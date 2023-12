Naci Ünüvar redt Twente in extremis na curieuze 2e helft tegen 10 Spartanen

FC Twente heeft zondag voorlopig de derde plaats ingenomen in de Eredivisie. De Tukkers begonnen voortvarend op bezoek bij Sparta Rotterdam, maar stonden desondanks lange tijd met 2-1 achter. In vijf doldwaze minuten kort na rust bogen tien Spartanen de achterstand om in een voorsprong, die pas in blessuretijd werd weggegeven. De ingevallen Naci Ünüvar was met een fraaie goal de held van Twente: 2-2.

Beide ploegen kregen kansen in een levendige beginfase, zonder dat daar doelpunten uit voortvloeiden. Twente kreeg na twintig minuten spelen een tegenslag te verwerken: aanvoerder Robin Pröpper, die binnenkort zijn aflopende contract gaat verlengen, moest naar de kant met een blessure. Alec van Hoorenbeeck was zijn vervanger centraal achterin bij de bezoekers.

Het venijn zat echt in de staart van de eerste helft. Saïd Bakari ging op de voet van Michel Vlap staan en ontving geel. Na interventie van de VAR moest de Spartaan met direct rood vertrekken. Twente profiteerde dankzij de 0-1 van Sem Steijn ver in blessuretijd direct van de overtalsituatie en ging met een minieme voorsprong rusten in Rotterdam.

Kort na de hervatting had Twente pech toen Gijs Smal op de paal mikte. Het tiental van Sparta zorgde vervolgens voor een knappe comeback. Van Hoorenbeeck, de vervanger van Pröpper, maakte kort daarna een overtreding op Arno Verschueren zijn eigen zestien. De bal ging op de stip en het was Tobias Lauritsen die vanaf elf meter voor de 1-1 zorgde.

Luttele minuten later vloerde Michal Sadílek Django Warmerdam in het strafschopgebied en kwam de bal opnieuw op de stip te liggen. Lauritsen legde wederom aan en weer was de aanvaller Lars Unnerstall te slim af: 2-1. Sparta leek zelfs op 3-1 te komen na een vlotte counter. Op aangeven van Lauritsen kwam de alerte Verschueren echter niet verder dan de paal.

Joseph Oosting greep in en haalde de ongelukkige Van Hoorenbeeck weer naar de kant, met Rick van Wolfswinkel als diens vervanger. Younes Taha lost tegelijkertijd Vlap af. Oosting paste in totaal het maximale aantal van vijf wissels toe en met name het inbrengen van Ünüvar bleek een gouden greep te zijn van de trainer.

Twente bleef het proberen in de slotfase. Steijn raakte de paal en Sadilek schoot in de handen van Nick Olij. Sparta probeerde met man en macht tegen te houden en loerde op de counter. De dappere Kasteelheren trokken de zege echter niet over de streep: op aangeven van Mitchell van Bergen schoot Ünüvar uit de draai en op fraaie wijze raak in de korte hoek: 2-2. Twente bleef daarna knokken voor de volle buit, maar een punt was uiteindelijk het maximaal haalbare.





Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 16 12 2 2 34 38 3 FC Twente 16 10 4 2 15 34 4 AZ 15 10 3 2 25 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 16 6 4 6 0 22 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 16 6 1 9 -6 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Almere City FC 16 4 4 8 -16 16 15 Heracles Almelo 16 4 3 9 -19 15 16 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 17 FC Volendam 16 3 2 11 -22 11 18 Vitesse 16 3 2 11 -25 11

