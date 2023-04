Nachtmerrie voor Anderlecht: ‘De arrogante Nederlandse analisten hadden gelijk’

Vrijdag, 21 april 2023 om 10:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:50

De uitschakeling van Anderlecht in de kwartfinale van de Conference League doet pijn in België. Paars-Wit beleefde donderdag een rampzalige avond tegen AZ, dat een 2-0 nederlaag uit het heenduel binnen het kwartier weg wist te poetsen. De Alkmaarders vergaten Anderlecht vervolgens kopje onder te duwen, maat trokken in een beslissende strafschoppenreeks alsnog aan het langste eind.

Anderlecht slaagde er niet in om voor het eerst sinds 1990 weer een Europese halve finale te halen. Jürgen Geril is als journalist van Het Nieuwsblad niet te spreken over de slechte start van Anderlecht tijdens de returnwedstrijd. “Jullie waren allesbehalve alert. Ik ga op zaterdagochtend altijd kijken naar mijn zoon bij de Onder 9 van VK Liedekerke. Die gastjes vertoeven bij de aftrap soms nog in dromenland en worden dan weleens van de mat geveegd. Wel, zo was het in Alkmaar ook.”

“Nou bedankt, Anderlecht. Ik zit de ploeg in deze krant te verdedigen tegen de arrogante Nederlandse analisten die jullie kleineerden na de 2-0-zege in Brussel”, vervolgt Geril. “Ik durfde bijna het AFAS Stadion niet in en na godbetert 12 minuten en 50 seconden moest ik hen al gelijk geven. Wat was dat in hemelsnaam? Toegegeven, de Nederlandse analisten hadden gelijk.” La Dernière Heure rept over een 'Nachtmerrie-avond' voor Anderlecht, terwijl Sporza ziet dat het strafschopgeluk op is. Eerder in de Conference League-campagne werd Ludogorets nog door Anderlecht na een penaltyserie aan de kant gezet.

Nederlandse ochtendkranten

In de Nederlandse ochtendkranten is er louter lof voor AZ. “De avond van Matty en Paffie”, kopt De Telegraaf. “AZ-coach Pascal Jansen kan soms zo vertederend praten over zijn spelers. Hij geeft ze bijnamen. Welnu, twee van zijn gekoesterde discipelen, doelman Mathew Ryan en spits Vangelis Pavlidis, grepen de spotlights tegen Anderlecht. De Griekse spits was in het eerste kwartier tweemaal trefzeker, terwijl Ryan in de strafschoppenreeks twee penalty’s stopte.

Het Algemeen Dagblad zag AZ voor ‘een fraaie en misschien wel niet meer verwachte’ ommekeer zorgen tijdens het tweeluik met Anderlecht. Hierdoor staat AZ voor het eerst sinds 2005 weer in een halve finale van een Europees toernooi. In de halve finale van de Conference League wachten de Alkmaarders een dubbele ontmoeting met West Ham United, de huidige nummer vijftien van de Premier League.