‘Nachtburgemeester van de Eredivisie’: ‘Er kwam weleens drugs in het spel’

Woensdag, 1 november 2023 om 11:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:38

Ruud Boymans speelde in totaal meer dan tweehonderd duels in het betaald voetbal. Inmiddels is hij festivalorganisator bij No Art. De oud-prof van onder meer Fortuna Sittard, VVV Venlo, Willem II en FC Utrecht heeft naar eigen zeggen ‘de mooiste job ter wereld’.

Boymans werd vorig jaar in de Cor Potcast gekscherend de Nachtburgemeester van de Eredivisie genoemd. “Nadat ik bij Willem II gespeeld had, tekende ik voor 4 jaar bij Utrecht. Die zomervakantie ging ik naar Ibiza en daar kwam ik in een undergroundclub (Sankeys, red.) terecht. Dat was mijn eerste aanraking met drugs en elektronische muziek. Op dat moment realiseerde ik me voor het eerst dat er meer was dan voetbal", vertelde Boymans destijds in de podcast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De destijds 25-jarige voetballer ging andere muziek luisteren, kleedde zich anders en kreeg interesse in kunst. Het DJ-duo ANOTR richtte het No Art-label oorspronkelijk in 2017 op. Samen met drie vrienden stapte Boymans een jaar later in om het label door te laten groeien.

In een interview met De Telegraaf gaat Boymans in op zijn rol bij No Art. “Ik zorg voor partnerships, de merchandising van onze kledinglijn, de programmering van de kunst en de marketing. Er komt heel wat bij kijken. No Art is meer dan alleen een muzieklabel, het is meer een levensstijl.”

“We hebben een eigen kledinglijn. Als mensen die kleding gaan dragen wordt het een bepaalde movement. Dat willen we ook bereiken. Muziekliefhebbers die onze kleding dragen en open staan voor nieuwe ervaringen.”

Dat Boymans in de evenementenwereld terecht zou komen, had hij tot aan zijn periode bij FC Utrecht (2014-2016) dus niet verwacht. “Pas eigenlijk in mijn tweede seizoen bij Utrecht ging ik steeds meer feesten en ontstond het idee om eigen feesten te organiseren. Het is bizar dat het zo gelopen is. Als ik beelden van mezelf terug zie als voetballer, dan was ik een heel ander mens. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik dat ooit gepresteerd heb.”

Het andere leven en zijn drugsbeleving begon al tijdens Boymans' carrière als voetballer. Toch is hij nooit bang geweest om gepakt te worden. “Het kwam weleens voor dat ik uitging en dat er drugs in het spel was. Dat besef ik. Maar ik heb het steeds goed kunnen managen. Je moet je momenten pakken. Ik heb nooit onder invloed op het veld gestaan.”

Een van zijn beste periodes beleefde Boymans bij Utrecht, waar hij tijdens zijn eerste negen wedstrijden één-op-één liep en op dat moment zelfs topscorer van de Eredivisie was. “Ik raakte echter geblesseerd. Als ik er soms nog over nadenk, had er als voetballer veel meer ingezeten. Als ik fit was gebleven, hoe had het er dan uitgezien? Dat gaat soms weleens door mijn hoofd. Maar je hebt er geen controle over.”