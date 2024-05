NAC walst in spektakel over negental Excelsior heen en kan Eredivisie ruiken

NAC Breda is heel dicht bij een terugkeer in de Eredivisie. De ploeg van de vertrekkende trainer Jean-Paul van Gastel won dinsdagavond in een heerlijk voetbalgevecht in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs met 6-2 van Excelsior. De Rotterdammers eindigden de heenwedstrijd met negen spelers na twee rode kaarten. De return in het Van Donge & De Roo Stadion is op zondag 2 juni. NAC speelde overigens in 2019 voor het laatst in de Eredivisie.

NAC, gesteund door het fanatieke publiek in het volgepakte Rat Verlegh Stadion, begon enorm fel aan de heenwedstrijd op eigen veld. Excelsior had daar geen antwoord op en keek al na twaalf minuten tegen een 1-0 achterstand aan. Arthur Zagré gaf enigszins onnodig een corner weg en uit die hoekschop kopte Aimé Omgba uiteindelijk van dichtbij raak. Wat volgde was een vreugde-explosie in het stadion van de Parel van het Zuiden.

De thuisclub rook bloed, maar moest lijdzaam toezien hoe na 25 minuten de 1-1 op het scorebord verscheen. Aanvoerder Cuco Martina leverde bal knullig in bij Lazaros Lamprou, die direct ploeggenoot Lance Duijvestijn wist te bereiken. De aanvallende middenvelder van Excelsior wist wel raad met het buitenkansje en trok de stand gelijk in Breda.

Excelsior, zaterdag nog met 7-1 te sterk voor ADO Den Haag, was in de fase nadien de bovenliggende partij, maar een voorsprong leverde dat niet op. Sterker nog, de eerder zo belangrijke Duijvestijn vertolkte na 36 minuten een negatieve hoofdrol, al was dat niet bewust. De doelpuntenmaker kreeg in de eigen zestien de bal op de arm na een kopbal van Sigurd Haugen. Arbiter Dennis Higler trok na een check bij de VAR een rode kaart voor Duijvestijn. Daarnaast kreeg NAC een strafschop toegewezen.

Dominik Janosek stuurde doelman Stijn van Gassel de verkeerde kant op vanaf elf meter: 2-1. Diezelfde Van Gassel liet de bal bij een hoekschop knullig uit zijn handen glippen, waardoor de mee opgekomen Jan Van den Bergh van dichtbij de 3-1 kon binnenschieten. In de slotminuut hield de eerder zo ongelukkige keeper van Excelsior zijn ploeg op de been met een katachtige redding.

Het tiental van Excelsior verkleinde in blessuretijd van de zeer enerverende eerste helft de achterstand. NAC-doelman Pepijn van de Merbel was te laat en kegelde Mimeirhel Benita omver in zijn eigen strafschopgebied. Troy Parrott was er vervolgens als de kippen bij om de penalty te benutten en de bezoekers uit Rotterdam weer hoop te geven.

Excelsior bleef door de 3-2 hopen op een comeback en die kwam er ook bijna toen Zagre van afstand uithaalde. De linksback had echter pech dat de lat in de weg stond. Met nog een kleine twintig minuten te spelen moest het elftal van trainer Marinus Dijkhuizen met negen spelers verder. Zagre, die bijna voor de 3-3 zorgde, ontving een tweede gele kaart van Higler nadat hij vol op de voet van een tegensntander was gaan staan.

Dijkhuizen haalde direct Couhaib Driouech naar de kant, met middenvelder Cisse Sandra als diens vervanger. NAC had daar geen boodschap aan en tilde de stand kort daarna naar 4-2. Een verre inworp van Van den Bergh kwam terecht bij invaller Martin Koscelnik, die zijn inzet via een Excelsior-been over de hulpeloze van Gassel in het doel zag verdwijnen.

De gifbeker was daarmee nog niet leeg voor Excelsior. Het was opnieuw Van den Bergh die een assist verzorgde, ditmaal op de eveneens ingevallen Elías Már Ómarsson, die van dichtbij de 5-2 tegen de touwen kopte. Het ontketende NAC bleef tot het einde toe jagen op meer doelpunten en de zesde treffer kwam er ook in de vierde minuut van blessuretijd. Ómarsson probeerde het van net buiten de zestien en zag de bal tot zijn geluk in de rechterbenedenhoek belanden: 6-2.

