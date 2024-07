NAC Breda schakelt na mislopen van Etienne Vaessen snel met presentatie van nieuwe doelman

NAC heeft dinsdag een volgende slag geslagen in aanloop naar het nieuwe seizoen. De Poolse doelman Daniel Bielica komt transfervrij over van Górnik Zabrze.

De 25-jarige sluitpost tekent een contract voor twee jaar, met een eenzijdige optie vanuit NAC voor nog een derde jaar. Bielica speelde de afgelopen drie seizoenen voor Górnik Zabrze, dat uitkomt op het hoogste niveau van Polen.

De 1,91 meter lange doelman doorliep er de gehele jeugdopleiding. In totaal speelde hij 80 officiële duels in de hoofdmacht van Górnik Zabrze. Daarin moest hij 98 tegentreffers incasseren. 24 keer noteerde Bielica een clean sheet.

Peter Maas is als technisch directeur van NAC verheugd met de komst van de Poolse keeper. “Daniel is een ambitieuze doelman met veel lengte, die ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat vlieguren heeft gemaakt in een sterke competitie. We verwachten dan ook dat Daniel zich snel zal aanpassen aan het niveau van de Eredivisie.”

Etienne Vaessen

NAC was ook in de markt voor RKC-doelman Etienne Vaessen. De Bredanaar bleek uiteindelijk echter te duur, waarna de promovendus doorschakelde naar Bielica. De kersverse aanwinst geldt als beoogde eerste doelman en gaat de concurrentiestrijd aan met Roy Kortsmit en Aron van Lare.

NAC verlengde eerder al met spits Elías Már Ómarsson, terwijl smaakmakers als Jan van den Bergh, Dominik Janosek en Sigurd Hausen na het realiseren van de promotie naar de Eredivisie lieten weten dat ze de club trouw willen blijven.

