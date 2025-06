NAC Breda trekt aan ex-verdediger Ajax die onlangs 'dom en naïef' werd genoemd

Rio Hillen staat bovenaan het verlanglijstje van NAC Breda, zo verzekert Voetbal International maandag op basis van bronnen rondom de club. De 22-jarige centrumverdediger heeft bij De Graafschap een contract tot medio 2026, maar kan met een ontsnappingsclausule eerder vertrekken.

Hillen is bij NAC de beoogde opvolger van Jan van den Bergh, die onlangs voor een Japans avontuur koos bij Júbilo Iwata. Die club sprak overigens ook met Hillen, maar tot een akkoord kwam het niet. Voor de geboren Amsterdammer lonkt nu een stap naar de Eredivisie.

De jonge verdediger beschikt volgens VI over een vertrekclausule bij De Graafschap, waardoor hij deze zomer een transfer kan maken. NAC betaalt bij een deal enkele tonnen voor de mandekker.

Hillen doorliep de jeugdopleiding van AZ en Ajax, waar hij in 2019 een meerjarig contract tekende. In oktober 2020 volgde zijn debuut in het betaald voetbal, tijdens de door Jong Ajax met 1-5 gewonnen wedstrijd tegen MVV Maastricht. Hillen verscheen destijds in de slotminuut binnen de lijnen.

De door NAC begeerde verdediger schopte het tot 25 optredens in het beloftenelftal van Ajax. Speeltijd in de hoofdmacht bleef uit, waarna Hillen in 2022 koos voor een vierjarig contract bij De Graafschap.

Hillen kreeg onlangs overigens een uitbrander van trainer Marinus Dijkhuizen. Na de uitschakeling in de eerste ronde van de Keuken Kampioen Play-Offs ging hij op vakantie, terwijl De Graafschap op verzoek van de directie tot 28 mei doortrainde met spelers met een doorlopend contract.

''Dom en naïef'', oordeelde Dijkhuizen hard tegenover De Gelderlander. ''Hij heeft zijn excuses aangeboden, maar het zal zeker consequenties hebben. Dit kan niet.''