NAC Breda gaat aankoop van 9 miljoen euro transfervrij overnemen van Club Brugge

Kamal Sowah gaat zijn carrière vervolgen bij NAC Breda. Dat nieuws brengt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri zaterdag naar buiten. De 25-jarige buitenspeler wordt transfervrij overgenomen van Club Brugge.

Zondag ondergaat Sowah zijn medische keuring bij NAC, waarna de Parel van het Zuiden hem op maandag gaat presenteren. Volgens Transfermarkt is Sowah 1 miljoen euro waard, maar de Bredanaars betalen dus geen transfersom.

Joost Blaauwhof van Voetbal International bevestigt het nieuws van Tavolieri. “Kamal Sowah is inderdaad zo goed als binnen. Maandag tekent hij zijn contract, zo lijkt.”

“Carl Hoefkens liet zich donderdag al positief uit over de multifunctionele speler. Dat was natuurlijk een positief signaal. Roy Kuijpers mag vertrekken”, aldus Blaauwhof.

Hoefkens was eerder deze transferperiode zeer positief over Sowah. “Hij heeft echt exceptionele kwaliteiten. Hij moet financieel veel opofferen, maar ik denk dat hij bij NAC een spectaculaire opleving door kan maken.”

Club Brugge betaalde in de zomer van 2021 liefst 9 miljoen euro om Sowah over te nemen van Leicester City. Bij de Belgische topclub slaagde de Ghanees er niet in om een belangrijke speler te worden.

In het seizoen 2021/22 speelde Sowah een half jaar op huurbasis in de Eredivisie. Namens AZ fungeerde hij in elf wedstrijden eenmaal als aangever.