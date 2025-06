NAC Breda en Ómarsson uit elkaar; directeur eerlijk over reden achter besluit

NAC Breda heeft besloten het aflopende contract van Elías Már Ómarsson niet te verlengen. De club maakt bekend op zoek te zijn naar een ander type spits, waardoor de IJslander op zoek moet naar een nieuwe club.

De inmiddels dertigjarige Ómarsson tekende in januari 2023 bij NAC, dat hem overnam van Olympique Nîmes. Ómarsson maakte met tien treffers in een halfjaar direct een goede indruk bij NAC, dat toen nog actief was in de Keuken Kampioen Divisie.

Ómarsson had de pech dat hij in de voorbereiding op zijn eerste volledige seizoen geblesseerd raakte. Na zijn rentree toonde hij weer zijn waarde, onder meer met twee goals als invaller in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs tegen Excelsior (6-2).

Afgelopen seizoen kwam Ómarsson tot acht doelpunten en twee assists. "Mede door zijn harde werk en doelpunten kon NAC zich drie speelrondes voor het einde ‘veilig’ spelen. Zijn aantal doelpunten in het geel-zwart eindigt op een totaal van 23 stuks", schrijft NAC.

Technisch directeur Peter Maas is eerlijk over de beweegredenen achter het moeilijke besluit. “De kwaliteiten en mentaliteit van Elías staan buiten kijf, maar NAC maakt deze keuze omdat het op zoek is naar een ander profiel voor de aanvalslinie."

"Mede doordat hij nu begin juni al weet waar hij aan toe is, gunnen wij Elías een mooie vervolgstap. NAC is hem zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten.”

Ómarsson is NAC dankbaar voor de kansen die hij heeft gekregen. “Ik wil de club en de supporters bedanken voor de geweldige tijd die we samen hebben doorgemaakt. Toen ik naar NAC kwam was het doel om deze club terug te brengen naar de Eredivisie."

"Prachtig dat dat is gelukt. Ik heb me altijd welkom en thuis gevoeld bij NAC en in Breda. Ik wens de club en de mensen van de club het allerbeste voor de toekomst.”

Volgens Voetbal International ziet de club Ómarsson niet als goede aanvalspartner van Sydney van Hooijdonk. De club gaat op zoek naar 'een type Amin Sarr', de pijlsnelle aanvaller die bij sc Heerenveen een gevaarlijk aanvalsduo vormde met Van Hooijdonk.