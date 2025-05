Jan Van den Bergh gaat NAC Breda inruilen voor het Japanse Júbilo Iwata, zo meldt Voetbal International. De Belgische verdediger gaat op korte termijn gepresenteerd worden in het Yamaha Stadium. De captain van de Bredanaren levert ook nog een transfersom op.

Van den Bergh heeft nog een contract tot medio 2026 in Breda. De Japanse club betaalt dan ook een transfersom van rond de 800.000 euro.

In de zomer van 2023 maakte Van den Bergh de overstap van Beerschot naar NAC. Sindsdien speelde de dertigjarige verdediger 73 wedstrijden voor de Parel van het Zuiden.

Bij Júbilo Iwata gaat Van den Bergh samen spelen met een landgenoot. Bij de nummer zes van het tweede niveau van Japan wordt hij teamgenoot van voormalig Willem II- en Roda JC Kerkrade-speler Jordy Croux.

In Breda is Van den Bergh een van de publiekslievelingen. De Belg die bekend staat om zijn verre ingooien kreeg tot twee keer toe de kans om te verlengen, maar toch geeft hij de voorkeur aan een avontuur in Azië.

Van den Bergh doorliep de jeugdopleiding van Westerlo voordat hij in 2014 de overstap naar KSK Heist maakte. Hier maakte hij zijn professionele debuut. Vervolgens speelde hij nog bij Beerschot, KAA Gent, OH Leuven en NAC Breda.

NAC wist zich na hun promotie direct te handhaven in de Eredivisie. De ploeg van trainer Carl Hoefkens eindigde op de vijftiende plek met een gat van zeven punten naar aartsrivaal Willem II.