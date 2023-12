Naast Garnacho en Højlund nóg een speler aangewezen als grote uitblinker United

De Engelse media zijn goed te spreken over het optreden van Manchester United dinsdagavond. De ploeg van manager Erik ten Hag boog een 0-2 achterstand tegen Aston Villa knap om naar een 3-2 overwinning en dat is niet onopgemerkt gebleven bij de ochtendkranten.

Halverwege het duel leek United aan een kansloze opgave bezig. De bezoekers hadden een voorsprong van twee doelpunten en dat was op basis van het begin van de wedstrijd een terechte stand. In het tweede bedrijf veranderde echter alles. Een dubbelslag van Alejandro Garnacho en het eerste Premier League-doelpunt van Rasmus Højlund zorgden ervoor dat Ten Hag en co alsnog drie broodnodige punten konden bijschrijven.

United krijgt een compliment voor het gebruiken van spelers uit de opleiding. "Alejandro Garnacho, nog maar negentien jaar oud, leidde de aanval", schrijft The Guardian. "Tegen het einde had United zelfs vijf spelers uit de eigen jeugdopleiding op het veld."

De eerder genoemde Argentijnse buitenspeler Garnacho maakte indruk met twee goals en ook Højlund was eindelijk trefzeker in de Engelse competitie. The Times spreekt na afloop van een nieuw begin. "Comeback-helden Højlund en Garnacho luiden het nieuwe tijdperk van United in", kopt de krant.

Manchester Evenings News is ook lyrisch over het tweetal aanvallers. Het optreden van Garnacho wordt zelfs beoordeeld met een 9. "De gevaarlijkste aanvaller aan de kant van United, ondanks dat hij vanaf de rechterflank moest komen."

Højlund krijgt van het lokale medium een 8 als beoordeling. "Hij kibbelde met (Marcus, red.) Rashford en werd aangepakt door (Bruno, red.) Fernandes, omdat hij er niet in slaagde een bepaalde loopactie te maken. Hij bleef volharden en heeft briljant gescoord."

Ook krijgt Jonny Evans de nodige complimenten. "Hij vormde praktisch een eenmansdefensie met enkele belangrijke onderscheppingen en geblokkeerde schoten", schrijft Manchester Evenings News. "Hij voorkwam een zeker lijkend doelpunt van John McGinn enkele seconden na het vallen van de 2-2."

