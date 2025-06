'Naast Antoni Milambo kan nog een speler van Jong Oranje naar de Premier League'

Rav van den Berg staat in de belangstelling van Crystal Palace. Volgens The Northern Echo is de twintigjarige verdediger van Middlesbrough tijdens het EK Onder 21 meermaals bekeken door scouts.

Na zijn overstap van PEC Zwolle naar Middlesbrough wist Van den Berg zich moeiteloos aan te passen in het Riverside Stadium.

Na twee seizoenen staat de teller al op 66 officiële wedstrijden namens Boro. Volgens de Engelse berichtgeving is Crystal Palace al langere tijd gecharmeerd van Van den Berg, die nog tot medio 2027 vastligt.

Ook tijdens het jeugd-EK liet Van den Berg deze zomer een uitstekende indruk achter. The Eagles zien in de 1,91 meter lange verdediger uit Zwolle een absolute toevoeging voor de selectie.

Crystal Palace gaat hoe dan ook een extra verdediger kopen, zelfs wanneer aanvoerder Marc Guéhi besluit om te blijven.

Van den Berg staat dus hoog op het lijstje in Londen. Ook Ousmane Diomande (Sporting Portugal) is in beeld als potentiële aanwinst.

Diomande is volgens Transfermarkt liefst 45 miljoen euro waard. Van den Berg lijkt een goedkopere optie, gezien zijn geschatte marktwaarde van slechts 5 miljoen euro.