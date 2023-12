Naar een buitenlandse voetbalwedstrijd? Kaarten vanaf 28 euro in de ticketshop!

De winter doet langzaam haar intrede in Nederland. Het wordt kouder en de dagen worden korter. Pak een break en ga met de ticketshop van Voetbalzone en XS2Events naar een voetbalwedstrijd in een warmere omgeving! Ga je naar Spanje en bezoek je daar een wedstrijd in LaLiga of kies je voor een wedstrijd in de Italiaanse Serie A? Ondertussen word aan de andere kant van de Noordzee de hele decembermaand doorgespeeld in de Premier League. Kortom, er valt van alles te beleven!

Heb je de vernieuwde ticketshop al gezien? Bekijk hem hier!

In Spanje kun je in de maand december kiezen uit diverse wedstrijden en tickets zijn al beschikbaar vanaf 32 euro! Voor deze prijs zit jij in het Estadio Olímpico wanneer Barcelona het 20 december opneemt tegen Almeria. Maandag 18 december zie je vanaf 49 euro voormalig koploper Girona spelen wanneer Alavés op bezoek komt in Catalonië. Ook in de meer zuidelijk gelegen Spaanse steden wordt volop gevoetbald. Zo kun je tijdens een trip naar Sevilla en/of Valencia een wedstrijd bezoeken van jouw favoriete voetbalteam!

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Italiaanse competitie loopt dit kalenderjaar zelfs door tot en met de allerlaatste dagen van het jaar. Welke ploeg gaat 2024 in als koploper van de Serie A? Internazionale staat voorlopig nog aan kop, maar onder meer Juventus en AC Milan zitten de blauw-zwarten op de hielen. De vele Nederlanders in de Laars zullen nog meermaals in actie komen en jij kan daarbij zijn. Dinsdag 20 december zit jij in het stadion tijdens Internazionale vs Bologna wanneer zij voor de Coppa Italia spelen en daar ben jij al bij vanaf 28 euro! De uitploeg neemt het slechts drie dagen later in eigen huis alweer op tegen het Atalanta van onder anderen Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Marten de Roon. Tickets voor deze wedstrijd zijn beschikbaar vanaf 38 euro. Kies je voor een van deze wedstrijden of kies je voor een wedstrijd van AS Roma, Juventus of Lazio Roma?

Ben je benieuwd naar het totale aanbod? Bekijk dan hier de ticketshop!

Ook in Engeland wordt de hele decembermaand doorgespeeld. Er zijn kaarten voor diverse wedstrijden beschikbaar, waaronder de wedstrijden op Boxing Day. Naast de Premier League kun je ook kiezen voor de Champions League, de Championship, de League Two en zelfs de Carabao Cup! Of kies voor een wedstrijd van Celtic in Schotland. Vanaf 185 euro ben jij toeschouwer bij Tottenham vs Everton of kies je voor de kraker tussen Liverpool en Arsenal? Tweede Kerstdag kun jij vanaf 148 euro naar Old Trafford voor de wedstrijd tussen Manchester City en Aston Villa. Beide ploegen strijden om directe plaatsing voor de Champions League en willen de aansluiting bij de top niet verliezen.

Een greep uit de wedstrijden in Spanje

Zaterdag 16 december - Sevilla vs Getafe - vanaf 50 euro

Zondag 17 december - Real Madrid vs Villareal - vanaf 192 euro

Maandag 18 december - Girona vs Alavés - vanaf 49 euro

Dinsdag 19 december - Atlético Madrid vs Getafe - vanaf 62 euro

Woensdag 20 december - Barcelona vs Almeria - vanaf 74 euro

Donderdag 21 december - Mallorca vs Osasuna - vanaf 37 euro

Zaterdag 23 december - Atlético Madrid vs Sevilla - vanaf 112 euro

Een greep uit de wedstrijden in Italië

Zondag 17 december - AC Milan vs Monza - vanaf 59 euro

Zondag 17 december - Bologna vs AS Roma - vanaf 89 euro

Zondag 17 december - Lazio vs Internazionale - vanaf 72 euro

Woensdag 20 december - Internazionela vs Bologna - vanaf 28 euro

Zaterdag 23 december - Bologna vs Atalanta - vanaf 38 euro

Zaterdag 23 december - AS Roma vs Napoli - vanaf 125 euro

Zaterdag 30 december - Juventus vs AS Roma - vanaf 247 euro

Een greep uit de wedstrijden in Engeland

Zaterdag 16 december - Manchester City vs Crystal Palace - vanaf 170 euro

Dinsdag 19 december - Chelsea vs Newcastle - vanaf 148 euro

Woensdag 20 december - Liverpool vs West Ham United - vanaf 408 euro

Zaterdag 23 december - Tottenham vs Everton - vanaf 97 euro

Zaterdag 23 december - Liverpool vs Arsenal - vanaf 999 euro

Dinsdag 26 december - Manchester United vs Aston Villa - vanaf 148 euro

Woensdag 27 december - Everton vs Manchester City - vanaf 557 euro

Ik wil het liefste naar een wedstrijd met... Veel Nederlandse spelers Geen Nederlandse spelers Dat maakt mij niet uit Stem Ik wil het liefste naar een wedstrijd met... Veel Nederlandse spelers 36% Geen Nederlandse spelers 9% Dat maakt mij niet uit 55% Totaal aantal stemmen: 55 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties