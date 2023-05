Naar A-selectie overgehevelde Hato bedankt één ploeggenoot in het bijzonder

Vrijdag, 5 mei 2023 om 13:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:43

Jorrel Hato is officieel overgeheveld naar de A-selectie van Ajax, zo melden de Amsterdammers vrijdag op de clubsite. De verdediger maakt al enige tijd zijn opwachting in de hoofdmacht, maar maakte officieel nog onderdeel uit van het beloftenteam. Daar is nu dus verandering in gekomen. "Het is een mooi moment en iets waar ik naar uit heb gekeken toen ik in de jeugd kwam", aldus een opgetogen Hato.

Hato heeft zich dit seizoen stormachtig ontwikkeld en deed onder meer in beide wedstrijden tegen PSV nagenoeg de hele wedstrijd mee. Voor trainer John Heitinga reden genoeg om hem definitief over te hevelen. "Ik heb er nog niet bij stilgestaan hoe snel het gaat, maar ik had het ook niet verwacht", vertelt Hato op de clubsite. "Als individu zijn het mooie weken. Ik heb mezelf goed laten zien, waardoor ik de laatste wedstrijden in de basis stond. Nu wil ik zoveel mogelijk minuten maken en werken aan mijn fitheid zodat ik wekelijks negentig minuten kan volhouden."

Heitinga nam Hato deze week apart om hem het nieuws te vertellen. "Toen hij mij riep had ik wel verwacht dat er iets ging gebeuren, toen we naar de kleedkamers liepen wist ik het. Mijn ouders waren heel blij voor mij", aldus de verdediger, die twee mensen wil bedanken. "Reiziger heeft me veel geholpen toen ik met de grote jongens mee mocht doen. Net als Jurriën Timber. Hij is veel met mij bezig en vindt dat ik meer moet praten. Ik ben nog jong en vind dat soms lastig. Het is mooi om met hem te spelen. Ik geniet elke keer als ik op het veld sta en voel me op mijn gemak."

Volgens Heitinga, die sinds zijn aanstelling veelvuldig een beroep doet op het pas zeventienjarige talent, heeft Hato het verdiend. "Hij heeft het met zijn prestaties op trainingen en in wedstrijden afgedwongen en is een voorbeeld voor jongens van de Onder 18 en Jong Ajax." De interim-trainer is dan ook niet meer dan lovend. "Jorrel is nog maar net zeventien, maar zeer evenwichtig, heeft een goede focus en weet wat hij wil. Nu heeft hij dus ook een eigen plek in de kleedkamer van Ajax 1. Dat is een stimulans voor alle andere talenten in onze opleiding."