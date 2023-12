â€˜Naam van Santiago Gimenez duikt wederom op in de Premier Leagueâ€™

‘Naam van Santiago Gimenez duikt wederom op in de Premier League’

Santiago Gimenez is een van de namen die op het lijstje prijkt van Chelsea, zo weet de Engelse tak van ESPN donderdag te melden op basis van bronnen. Aan de andere kant is de Londense club bereid om onder anderen Ian Maatsen en Noni Madueke te verkopen, om zo budget vrij te maken voor eventuele winteraankopen.

De prioriteit van Chelsea, teruggezakt naar de twaalfde plaats in de Premier League, ligt bij het aantrekken van een topspits. ESPN schuift in dat kader Victor Osimhen (Napoli) en Ivan Toney (Brentford) naar voren. Het tweetal lijkt momenteel serieuzer in beeld te zijn op Stamford Bridge dan Gimenez. Osimhen kroonde zich afgelopen seizoen met 26 goals tot topscorer in de Serie A.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Chelsea moet zich ondanks de ambities aan de strikte regels omtrent de UEFA Financial Fair Play houden, waardoor het nog maar de vraag is of er een grote naam naar West-Londen kan worden gehaald. Het lijkt in ieder geval zeker dat manager Mauricio Pochettino tussentijds afscheid neemt van enkele reservespelers.

Naast Maatsen en Madueke mag ook Trevoh Chalobah, die dit seizoen nog een minuut speelde, uitzien naar een andere werkgever. Bronnen vertellen aan ESPN dat Maatsen in beeld is bij Borussia Dortmund, al is het nog onzeker of de Duitsers de linksback definitief willen overnemen van Chelsea in de winterstop.

Madueke, die werd binnengehaald door Graham Potter, tekende bij Chelsea een zevenjarig contract, met de optie op een jaar extra. Volgens ESPN staan de Londenaren open voor verhuur van de voormalig PSV'er, die onder Pochettino geen vaste plaats heeft veroverd.

Gimenez

Volgens het Engelse medium TEAMtalk zaten scouts van Tottenham Hotspur en West Ham United woensdagavond op de tribune voor Gimenez. De aanvalsleider van Feyenoord scoorde niet en moest lijdzaam toezien hoe Celtic de 2-1 zege kort voor het einde binnensleepte.

De Mexicaanse goalgetter, goed voor achttien treffers in de Eredivisie tot dusver, werd afgelopen seizoen in verband gebracht met Leicester City, Aston Villa, Brentford, Brighton & Hove Albion en en Crystal Palace. Gimenez ligt bij Feyenoord vast tot medio 2027 en Transfermarkt schat zijn huidige transferwaarde in op 40 miljoen euro.

Vind jij Santiago Gimenez bij Chelsea passen? Ja Nee Stem Vind jij Santiago Gimenez bij Chelsea passen? Ja 47% Nee 53% Totaal aantal stemmen: 19 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties