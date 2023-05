Naam van Ron Jans valt bij Eredivisionist: club zegt gesproken te hebben

Donderdag, 4 mei 2023 om 11:34 • Laatste update: 12:03

FC Emmen wil in mei een nieuwe trainer aantrekken voor komend seizoen, onthult clubwatcher Jonathan Ploeg in de podcast Radio Meerdijk van Dagblad van het Noorden. Een van de namen die de ronde doet is Ron Jans. De 64-jarige Zwollenaar is bezig aan zijn laatste seizoen bij FC Twente en heeft nog geen nieuwe uitdaging gevonden.

Door het vertrek van Dick Lukkien naar FC Groningen moet Emmen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De huidige nummer vijftien van de Eredivisie wilde de vacature in april hebben ingevuld, maar heeft daar nu mei van gemaakt. "Er gingen nogal wat geruchten de ronde", aldus Ploeg. "Ik heb Ron naar aanleiding daarvan even opgebeld. Hij ontkende. Ik vroeg of hij gesprekken voerde met Emmen om Lukkien op te volgen of een andere positie binnen de club in te kleden. Dat was niet aan de orde, zei hij. Daarna hebben wij bij de club gecheckt en die zeggen dat er wél oriënterende gesprekken zijn gevoerd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jans heeft al vaker aangegeven graag even rustig aan te willen doen. De voormalig trainer van FC Groningen en PEC Zwolle wil meer tijd doorbrengen met zijn kleinkinderen en op vakantie. "Het is dus te hopen dat de trainer die komt in oktober wordt ontslagen en dan stapt hij in. Dat is een beetje het idee", zegt presentator Thijs de Jong cynisch. "Niets is zo veranderlijk als de voetbalwereld, maar er kan met potlood een streep door de naam van Jans worden gezet. Houd wel een gummetje bij de hand", sluit Ploeg het onderwerp Jans af.

Een andere naam die wordt genoemd in de podcast is Kevin Hofland. "Ronald Lubbers (voorzitter, red.) heeft al eens aangegeven gecharmeerd te zijn van hem", aldus Ploeg. "Zijn manier van voetballen bij Fortuna Sittard sprak hem aan. Het kan zijn dat hij nog in de procedure zit, maar ik kan me niet voorstellen dat hij op poleposition ligt om trainer van FC Emmen te worden. Voor mijn gevoel past hij niet helemaal bij de club. Ik denk ook niet dat hij hetgeen is wat de fans graag willen zien en dat is ook belangrijk in Emmen."