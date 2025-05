Pepijn Lijnders mag dromen van overstap naar Manchester City

Pepijn Lijnders keert deze zomer mogelijk terug in de top van de Premier League. Fabrizio Romano meldt namelijk dat de naam van de 42-jarige trainer valt bij Manchester City. Lijnders zou aan de slag kunnen in de technische staf van Pep Guardiola. Ook Kolo Touré staat op de nominatie om in de dug-out van the Citizens plaats te nemen, klinkt het.

Juanma Lillo, Iñigo Domínguez en Carlos Vicens vertrekken bij Manchester City, wat betekent dat Guardiola op zoek moet naar een nieuwe invulling van zijn technische staf. Lijnders en Touré zijn opties die worden overwogen door de blauwe club uit Manchester.

Romano meldt dat Manchester City op korte termijn een knoop gaat doorhakken. Mocht Lijnders inderdaad naar the Citizens verkassen, dan keert hij na een jaar weer terug in de top van de Premier League. De Nederlander vertrok vorig jaar zomer in het kielzog van Jürgen Klopp bij Liverpool en tekende bij RB Salzburg.

Dat avontuur werd geen overweldigend succes. Lijnders werd al na vijf maanden en 28 wedstrijden de laan uitgestuurd. Sindsdien zit de trainer zonder club. Lijnders stond eerder op eigen benen bij NEC, maar ook dat avontuur pakte niet uit zoals gehoopt. De Nijmegenaren namen in 2018 na 22 wedstrijden afscheid van hem.

Touré

Touré werkt sinds vorig jaar zomer als assistent-trainer in de jeugdopleiding van Manchester City. Dat was zijn eerste baan sinds hij begin 2023 na negen wedstrijden vertrok als hoofdtrainer bij Wigan Athletic. Touré was tussen 2019 en 2022 actief als assistent-trainer van Brendan Rodgers bij Leicester City.

De oud-voetballer heeft ook een verleden bij de nationale selectie van Ivoorkust en Celtic. Bij die laatste club zette Touré in 2017 een punt achter zijn carrière. De Ivoriaan speelde tijdens zijn actieve loopbaan ook bij onder meer Liverpool, Manchester City en Arsenal.