Naam van Kudus valt opnieuw in Premier League: twee clubs willen toeslaan

Vrijdag, 28 april 2023 om 15:20 • Wessel Antes

Mohammed Kudus staat hoog op het wensenlijstje van Arsenal, zo meldt journalist David Ornstein van The Athletic. De 22-jarige Ghanees, die bij Ajax nog tot medio 2025 vastligt, zou een van de vier gedroomde zomerse aankopen zijn van the Gunners. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is ook Manchester United geïnteresseerd in de linkspoot. Eerder meldde The Athletic al dat Ajax minstens 45 miljoen euro verlangt voor de smaakmaker.

In gesprek met Caught Offside liet Romano donderdagavond doorschemeren dat Erik ten Hag Kudus nog altijd graag zou verwelkomen bij United. De Italiaanse journalist verwacht dat de middenvelder komende zomer vertrekt uit Amsterdam. Op dit moment is er echter nog niets concreet, al kan daar snel verandering in komen. Zeker nu er met Arsenal ook een tweede club is met verregaande belangstelling.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Arsenal heeft volgens Ornstein, journalist bij het doorgaans betrouwbare The Athletic, een lijstje met vier droomkandidaten die deze zomer naar het Emirates Stadium moeten komen. De Londenaren willen met name het middenveld een boost geven. Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion) of Declan Rice (West Ham United) moet de rol van controleur gaan invullen, terwijl in Mason Mount (Chelsea) of Kudus (Ajax) de perfecte ‘8’ wordt gezien. Aanvoerder Martin Ødegaard zou het gedroomde middenveld vervolgens completeren.

Kudus speelt sinds 2020 voor Ajax, dat de Ghanees voor negen miljoen euro overnam van FC Nordsjaelland. Sindsdien werd de 21-voudig international tweemaal landskampioen met de Amsterdamse club. Zondag kan Kudus, die tegen PSV hoogstwaarschijnlijk terugkeert van zijn blessure, beslag leggen op zijn tweede TOTO KNVB Beker. Kudus speelde tot dusver tachtig wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en negen assists.