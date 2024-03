Naam van één speler zorgt voor grote glimlach op het gezicht van Arne Slot

Arne Slot is trots op het feit dat Feyenoord zich hofleverancier van Oranje mag noemen, zo zegt de 45-jarige trainer vrijdag tijdens een persconferentie van de Rotterdamse club. Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer en Quinten Timber mogen zich aanstaande maandag melden in Zeist. Vooral de oproep van laatstgenoemde, die debuteert in de selectie van bondscoach Ronald Koeman, zorgt voor vreugde bij Slot.

De selectie van het Nederlands elftal is een groot compliment voor Feyenoord, zo concludeert Slot. “Het is heel mooi, op de eerste plaats voor die jongens zelf. Daarnaast ook voor onze jeugdopleiding, want drie jongens die op Varkenoord hebben gespeeld, zijn opgeroepen.” Geertruida, Hartman en Timber genoten allen een (groot) deel van hun jeugdopleiding in Rotterdam-Zuid.

Arne Slot over selectiedebutant Quinten Timber:



‘Quinten heeft alles aangegrepen om beter te worden’ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 15, 2024

“De vierde, Mats Wieffer, komt niet uit onze jeugdopleiding, maar we vinden het heel mooi voor die jongens en het is ook een stukje beleid”, aldus Slot. “Ik weet dat onze supporters heel graag willen dat spelers uit landen van heel ver komen, waar ze nog nooit van gehoord hebben. Maar het kan dus ook best wel eens goed zijn om jongens uit Nederland in je elftal te hebben.”

Slot was vooral verheugd toen hij de naam van Timber las. “Quinten is blij. Volgens mij heeft hij er alles aan gedaan en de laatste weken uitstekende wedstrijden gespeeld. Ook tegen PSV speelde hij erg goed.”

De oproep van Timber is volgens Slot een goed signaal naar andere selectiespelers van Feyenoord. “Het is een prachtig voorbeeld voor de jongens die er dit jaar bij zijn gekomen, als je kijkt waar hij vandaan komt en ziet waar hij nu staat. Hij heeft alles aangegrepen om beter te worden. Niet alleen een compliment voor Varkenoord, maar zeker ook voor onze fysieke en technische staf.”

De Feyenoorders maken zich na zondag dus op voor twee oefenduels met Oranje. De oefenwedstrijden staan beiden in het teken van voorbereiding op het EK, dat aankomende zomer in Duitsland van start gaat. 22 maart komt Schotland op bezoek, op 26 maart is Duitsland de tegenstander.

Daarvoor speelt Feyenoord nog een competitiewedstrijd in en tegen sc Heerenveen. De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion staat zondagmiddag om 14:30 uur op het programma. In Friesland kan Slot vanwege uiteenlopende blessures nog geen beroep doen op Justin Bijlow, Gernot Trauner, Gjivai Zechiël, Calvin Stengs en Alireza Jahanbakhsh.

