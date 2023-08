Naam Andries Noppert valt rondom Feyenoord: ‘Kan een optie zijn’

Maandag, 21 augustus 2023 om 09:40 • Wessel Antes • Laatste update: 09:41

Journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International denkt dat sc Heerenveen-doelman Andries Noppert een optie kan zijn voor Feyenoord, zo schrijft hij in een uitgebreide analyse over de Rotterdammers na de stadsderby tegen Sparta (2-2). Volgens Krabbendam stond de 29-jarige Noppert deze zomer al op de lijst toen de inmiddels geblesseerde Justin Bijlow hevig werd gelinkt aan Manchester United. Bijlow ligt er vanwege een polsbreuk weken uit bij Feyenoord, waardoor de landskampioen deze transferperiode nog een keeper wil aantrekken.

Trainer Arne Slot sprak zondagmiddag de duidelijke transferwens uit om nog een keeper te halen. “Ivanusec is een van de spelers waar we interesse in hebben, maar wij zijn ook een club die het geld maar één keer kan uitgeven. We hebben nu te maken met een blessure van onze keeper die vrij lang gaat duren, dus wij zullen heel kritisch moeten kijken.” Op de naam van Noppert, die werd gesuggereerd door journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf wilde Slot echter niet ingaan. “Als een speler überhaupt niet van ons is, dan ga ik niet op namen in.” Noppert ligt bij Heerenveen nog tot medio 2024 vast. Momenteel lijkt het er niet op dat hij zijn aflopende contract snel gaat verlengen in het Abe Lenstra Stadion.

Het is volgens Slot ook mogelijk dat Feyenoord op zoek gaat naar een tweede keeper achter Timon Wellenreuther nu Bijlow lang uit de roulatie is. “Als wij een keeper gaan halen, moeten wij nadenken: wordt dat een tweede keeper die achter Timon gaat zitten, of wordt dat een eerste keeper die ervoor gaat zitten? Wat kost dat dan weer en welke invloed heeft dat op de andere posities die we willen versterken? Dit zijn interessante weken voor een technisch directeur, maar wij moeten in ieder geval een keeper aantrekken. Of dat gaat lukken, is de vraag.”

Krabbendam is benieuwd wat Feyenoord de komende weken gaat doen op de transfermarkt en sluit niet uit dat de Rotterdammers zich gaan melden in Heerenveen. “Wat wordt het nou? Ivanusec? Of toch Barco? Of Idrissi en een extra keeper? In dat laatste geval kan Andries Noppert een optie zijn. De doelman van sc Heerenveen stond bij Feyenoord op de lijst als vervanger van Bijlow, mocht die afgelopen zomer daadwerkelijk de stap hebben gemaakt naar Manchester United.” Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Noppert momenteel in op zo’n 4,5 miljoen euro.