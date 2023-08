Na vertrek Karlsson dreigt nóg een ster AZ te verlaten: ‘Of ik blijf of niet...’

Woensdag, 23 augustus 2023 om 19:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:45

AZ kondigde woensdagmiddag het vertrek van Jesper Karlsson aan en mogelijk blijft het daar niet bij. Voorafgaand aan het Conference League-duel van de Alkmaarders met het Noorse SK Brann Bergen kreeg spits Vangelis Pavlidis op de persconferentie de nodige vragen over een eventuele transfer. Hoewel de Griek gelukkig zegt te zijn bij AZ, sluit hij een vertrek niet uit. "Of ik blijf of niet is afhankelijk van een hoop factoren."

Pavlidis zag bepalende spelers als Karlsson, Milos Kerkez, Tijjani Reijnders en Sam Beukema deze zomer al vertrekken. "Ik wens iedereen die is vertrokken succes", laat de 24-jarige aanvalsleider weten. "Ik hoop dat ze het even goed als hier doen." ESPN-verslaggever Cristian Willaert stelt dat Pavlidis als enige belangrijke speler nog bij AZ speelt, maar daar is de hoofdrolspeler zelf het niet mee eens. "Clasie is er nog, Dani de Wit is er, Jens Odgaard is er en Yukinari Sugawara ook. We hebben genoeg goede spelers over die een stap hogerop kunnen maken. Ik ben er ook nog en zoals zoals ik al zei is het een goede club en een goed team."

Spits Vangelis Pavlidis blijf AZ vooralsnog trouw! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) August 23, 2023

Toch kan Pavlidis geen beloftes maken. "Het is niet alleen in eigen handen of je wel of geen stap hogerop maakt. Het is niet het goede moment om na te denken over spelers die AZ verlaten of een stap hogerop maken en of ik daarmee 'achterblijf'. Daar ben ik niet mee bezig. Of ik blijf of niet is afhankelijk van een hoop factoren. Daar ben ik nu niet mee bezig." Een vertrek voor de transferdeadline op 1 september valt dan ook niet uit te sluiten. "Je weet het nooit in het voetbal. Ik ben op dit moment speler van AZ en doe mijn best tot de laatste dag hier."

Pavlidis heeft zich sinds zijn komst naar AZ twee jaar geleden ontwikkeld tot een van de betere spitsen in de Eredivisie. Ook internationaal heeft de 31-voudig international zich inmiddels laten gelden. Mede dankzij zijn vijf treffers in zeven Conference League-duels vorig seizoen reikte AZ tot de halve finale van dat toernooi, waarin de latere winnaar West Ham United te sterk bleek. Ook dit seizoen is Pavlidis scherp begonnen met drie goals en twee assists in slechts twee Eredivisie-duels. Pavlidis kwam tot op heden tot 95 duels voor de Noord-Hollanders, waarin hij goed was voor 50 treffers en 23 assists. De in Thessaloniki geboren aanvaller ligt nog tot medio 2025 onder contract bij de club.