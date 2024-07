‘Na veertien maanden nog altijd geen glimp van Tyrell Malacia bij Manchester United’

Manchester United is zonder Tyrell Malacia aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen, zo laat Samuel Luckhurst weten namens de Manchester Evening News. De Nederlander, die al veertien maanden in de lappenmand zit, is nog niet hersteld van zijn knieblessure.

Het kalenderjaar 2023 was voor Malacia in meerdere opzichten een horrorjaar. De linksback raakte geblesseerd aan zijn knie en zag gedurende zijn revalidatie van alles misgaan.

De Nederlandse linksback speelde zijn laatste wedstrijd voor Manchester United op 28 mei 2023 en ging vervolgens onder het mes vanwege een knieblessure.

Malacia leek in februari van dit jaar dicht bij zijn rentree in de wedstrijdselectie te zijn, echter gaf zijn manager Erik ten Hag een maand later aan dat de verdediger waarschijnlijk de rest van het seizoen niet meer in actie zou komen.

In de voorbereiding op het afgelopen seizoen maakte Manchester United ook al bekend dat Malacia niet meereisde op trainingskamp. De voormalig speler van Feyenoord fungeerde een seizoen eerder als stand-in voor de blessuregevoelige Luke Shaw, maar kreeg tegen het einde van het seizoen last van zijn meniscus.

Hierop werd besloten om Malacia in de zomer van 2023 te opereren aan zijn knie. Manchester United wilde dat de linkspoot in Londen onder het mes ging, maar de speler wilde zelf liever revalideren in Nederland en werd geopereerd in zijn geboorteland. Buiten het toezicht van de club.

Bronnen die dicht bij Malacia staan, wijzen al een tijdje met de beschuldigende vinger naar de club. Volgens hen was de medische staf van de club niet altijd in staat om hem genoeg aandacht te geven.

In april van dit jaar bleek Malacia eindelijk op de weg terug. Hij trainde met een externe expert in Barcelona, Nederland en Manchester en naderde de laatste fase van zijn herstel. Over een paar weken kon hij de groepstraining hervatten, zo was de verwachting destijds.

Naar nu blijkt is Malacia toch nog niet voldoende hersteld om terug te keren bij de club. Wanneer hij weer aansluit is niet bekend. United oefent volgende week maandag voor het eerst deze voorbereiding. In Noorwegen is dan Rosenborg de tegenstander.

