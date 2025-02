Na Quinten Timber meldt tweede speler van Feyenoord zich na ontslag Priske op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Igor Paixão, die afscheid neemt van de bij Feyenoord ontslagen Brian Priske.

''Bedankt voor alles trainer. Moge God je voor altijd zegenen'', schrijft de Braziliaanse aanvaller van Feyenoord dinsdag bij een foto van hemzelf en Priske op Instagram Stories.

Paixão tekende zaterdagavond nog voor de 3-0 voor Feyenoord in de derby met Sparta Rotterdam. Drie punten dus voor de Stadionclub, al was dat niet voldoende voor de clubleiding. Het bestuur van de Rotterdammers besloot maandag om afscheid te nemen van Priske.

Priske werd vorig jaar zomer aangesteld als opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot. Onder leiding van de Deense trainer kwam Paixão tot 31 wedstrijden in alle competities. In die reeks scoorde de vleugelaanvaller zeven keer en gaf hij veertien assists.

Quinten Timber was maandag de eerste speler die de ontslagen Priske bedankte. ''Bedankt voor alles coach'', zo schreef de 23-jarige middenvelder op Instagram Stories.