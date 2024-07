Na Manchester United bereikt nu ook Mason Greenwood akkoord over transfer naar Olympique Marseille

Manchester United is bijna verlost van Mason Greenwood. De omstreden aanvaller, die afgelopen seizoen op huurbasis bij Getafe spendeerde, staat op het punt een transfer naar Olympique Marseille af te ronden, melden David Ornstein en Fabrizio Romano dinsdag. Greenwood heeft een principeakkoord bereikt met Marseille over een zomerse deal.

De 22-jarige aanvaller reist op korte termijn af naar Marseille voor de medische keuring en alle plichtplegingen rondom zijn vijfjarige contract in Zuid-Frankrijk. Greenwood genoot de afgelopen weken van een vakantie en keerde maandag terug op het complex van Manchester United om zijn vertrek bij de club af te ronden.

Transfer hing in de lucht

De deal tussen Manchester United en de Fransen is al enige tijd in de maak. In juni werd er voor het eerst melding gedaan over de interesse van Marseille in Greenwood en nu is een deal dus zo goed als rond.

De werkgever van Erik ten Hag ontvangt op voorhand een ruim bedrag van dertig miljoen euro voor Greenwood. Middels een doorverkooppercentage van tussen de veertig en vijftig procent kan die som nog flink oplopen.

Manchester United houdt dus een riant bedrag over aan de verkoop van Greenwood, die geen toekomst meer had op Old Trafford wegens de vermeende mishandeling en verkrachting van zijn vriendin Harriet Robson. Inmiddels heeft Robson overigens alle aanklachten jegens Greenwood ingetrokken en is ze zelfs weer met hem samen.

Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de 22-jarige buitenspeler annex centrumspits een marktwaarde van 25 miljoen euro. Zeker gezien zijn tot de zomer van 2025 lopende contract is de vergoeding die voor hem betaald wordt dus niet aan de lage kant.

Greenwood kwam afgelopen seizoen op huurbasis tot 10 doelpunten in 36 duels in het shirt van Getafe. Benfica, Borussia Dortmund, Juventus en Napoli overwogen om Greenwood over te nemen van Manchester United, dat nu dus zaken doet met Marseille.

Bij Marseille krijgt Greenwood te maken met Roberto De Zerbi als hoofdtrainer. De Italiaan die wordt geroemd om zijn speelstijl vertrok deze ondanks een doorlopend contract bij Brighton & Hove Albion. De verwachting was dat hij kon tekenen bij een topclub, maar niks bleek minder waar toen De Zerbi in zee ging met Marseille.

