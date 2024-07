Na James Maddison neemt Gareth Southgate ook 2 Liverpool-spelers niet op in definitieve EK-selectie van Engeland

Naast James Maddison behoort ook Curtis Jones niet tot de definitieve Engelse EK-selectie. Dat heeft de Engelse voetbalbond donderdag bekendgemaakt. Ondertussen weet The Athletic te melden dat de derde afvaller Jarell Quansah zal zijn, maar dat nieuws is nog niet bevestigd.

Twee weken geleden maakte bondscoach Gareth Southgate de voorselectie van Engeland bekend. Daar zaten 33 spelers in, waardoor er dus nog zeven spelers zouden afvallen.

Uiterlijk vrijdag moet Southgate bekendmaken wie dat zijn, maar drie namen lijken nu al bekend: Maddison, Jones en Quansah.

Het nieuws over Tottenham Hotspur-middenvelder James Maddison meldde David Ornstein van The Athletic woensdag al. Die beslissing van Southgate mocht verrassend genoemd worden, daar zevenvoudig international Maddison afgelopen maandag in het oefenduel met Bosnië en Herzegovina (3-0 winst) nog een halfuur speeltijd kreeg.

Donderdag werd dus bevestigd dat ook Liverpool-speler Jones er niet bij zal zijn in Duitsland. De middenvelder kwam dit seizoen voor zijn club tot 36 officiële duels (5 goals, 3 assist), maar speelde voor Engeland nog geen interland. Ook tegen Bosnië en Herzegovina kwam hij maandag dus niet in actie.

Datzelfde geldt voor Quansah: ook hij speelde nog geen enkele interland. Het feit was hij onderdeel was van de voorselectie zorgde al voor wat verbazing in Engeland, daar hij dit seizoen vaak op de bank zat bij Liverpool. Volgens The Athletic valt ook hij af.

Vrijdagavond speelt Engeland nog een oefenwedstrijd tegen IJsland. Ruim een week later, op zondag 16 mei, begint het EK voor the Three Lions tegen Servië. Daarnaast zit Engeland in de groep bij Denemarken en Slovenië.

De 30-koppige voorselectie van Engeland:

Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, James Trafford.

Verdedigers: Jarrad Branthwaite, Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker.

Middenvelders: Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton.

Aanvallers: Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Jack Grealish, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.

