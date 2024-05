Na Kylian Mbappé kondigt ook Keylor Navas afscheid bij PSG aan: ‘LEGENDE!'

Keylor Navas heeft op Instagram zijn afscheid bij Paris Saint-Germain aangekondigd. Het bericht van de Costa Ricaan komt niet als een verrassing, daar de 37-jarige goalie een aflopend contract heeft in de hoofdstad van Frankrijk.

Navas, die naast de Costa Ricaanse ook over de Spaanse nationaliteit beschikt, moest het door de aanwezigheid van Gianluigi Donnarumma de laatste jaren doen met een reserverol in het Parc des Princes. Dit seizoen kwam hij in slechts vijf duels in actie, waarvan twee in de Coupe de France.

"Elke seconde die ik in het Parc des Princes doorbracht, was geweldig. Godzijdank heb ik altijd genegenheid gevoeld en aanmoedigingen gehad", is Navas de PSG-supporters dankbaar. "Het was een eer om dit logo in dit geweldige stadion te verdedigen. Ik heb nog steeds doelen te bereiken, maar ik wilde de kans niet missen om afscheid te nemen van wat mijn thuis was."

Mogelijk gunt PSG-trainer Luis Enrique Navas de nodige speelminuten in de laatste drie competitiewedstrijden van het seizoen. De Parijzenaren zijn al kampioen van Frankrijk. PSG speelt zondag zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen het Toulouse van Thijs Dallinga en Stijn Spierings.





Le Parisien meldde eerder deze week al dat er zondag een afscheidsceremonie gepland staat, al werd daarbij vooral de link naar Kylian Mbappé gelegd. De Franse superster kondigde vrijdag zijn vertrek bij PSG aan en trekt hoogstwaarschijnlijk naar Madrid.

Ook voor Navas wordt het duel met Toulouse de laatste kans om zijn kwaliteiten te tonen aan het thuispubliek van PSG. De ploeg van Enrique speelt hierna nog twee uitwedstrijden, tegen het OGC Nice van Pablo Rosario en trainer Francesco Farioli en het FC Metz van Georges Mikautadze.

Onder het afscheidsbericht van Navas reageren diverse (ex-)ploeggenoten. Zo schrijft Sergio Ramos, die Navas naast PSG ook meemaakte bij Real Madrid, "nummer één!" Mbappé is eveneens lovend: "LEGENDE! De echten zullen het nooit vergeten." Ook onder meer Carlos Soler en Fabián Ruiz hebben mooie woorden in huis voor Navas.

Navas brak op vrij late leeftijd door bij Levante, waar hij tussen 2012 en 2014 een absolute steunpilaar was. Na zijn uitmuntende WK 2014 verdiende hij een transfer naar Real Madrid, waarvoor hij tussen 2014 en 2019 162 duels keepte. Navas won onder meer driemaal de Champions League met los Blancos, voordat hij in 2019 naar Parijs trok. Daar speelde hij 113 duels, maar in de laatste jaren kwam hij weinig meer aan spelen toe door de aanwezigheid van Donnarumma.

