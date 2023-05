Na John de Wolf vereeuwigt ook tweede Feyenoorder kampioenstattoo

Donderdag, 18 mei 2023 om 12:25 • Wessel Antes • Laatste update: 13:17

Quilindschy Hartman laat een levensgrote kampioenstattoo zetten op zijn been, zo deelt de 21-jarige linksback van Feyenoord donderdagochtend via zijn story op Instagram. Op de foto is te zien dat de schaal voortaan zal prijken op het onderbeen van de vleugelverdediger uit Zwijndrecht. Woensdag deelde assistent-trainer John de Wolf al dat hij een tatoeage heeft laten zetten op zijn scheenbeen en met Hartman dient het volgende selectielid zich dus aan.

In Rotterdam en omstreken zijn de tatoeages over het kampioenschap van Feyenoord momenteel niet aan te slepen. Met De Wolf en Hartman blijken de getatoeëerde plaatjes ook bij selectieleden in trek te zijn. Laatstgenoemde treedt in de voetsporen van Justin Bijlow, die bij zijn eerste kampioenschap met Feyenoord in 2017 eveneens de schaal liet tatoeëren. Of de doelman van het Nederlands elftal na zijn tweede kampioenschap met de Stadionclub opnieuw een bezoek gaat brengen aan de tattoostudio is nog onbekend.

De Instagram-story van Hartman donderdagochtend.

De Wolf deelde woensdag via Instagram al dat hij een nieuwe tatoeage heeft laten zetten. ‘Facta Non Verba’ (geen woorden maar daden) valt voortaan te lezen op zijn scheenbeen. Onder zijn nieuwste tattoo heeft De Wolf tevens de datum van het kampioenschap vereeuwigd (14-05-23). “Dit succes moest vereeuwigd worden!!!!!”, liet de assistent van trainer Arne Slot weten vol trots. De supporters van Feyenoord reageerden positief op de actie van het staflid.

Dat het kampioenschap voor Hartman veel betekent, liet de linksback zondag direct na afloop al weten tijdens een interview op ESPN. “De hele dag ben ik al emotioneel. Ik denk de hele tijd terug aan alle dingen die we hiervoor hebben gedaan. Dit is echt zó gaaf. Kijk om je heen; dit is niet normaal. Dit is het allermooiste wat er is. Ik heb het kampioenschap in 2017 meegemaakt in De Kuip. En nu sta ik hier gewoon zelf. Dit is echt niet normaal.” De verdediger was zichtbaar geëmotioneerd tijdens het gesprek met Hans Kraay junior.