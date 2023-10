Na Ismael Saibari nog een verlenging op komst? ‘PSV opent gesprekken’

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 09:45 • Bart DHanis • Laatste update: 11:19

PSV is met Johan Bakayoko in gesprek over een contractverlenging, zo weet Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad maandagavond laat te melden.

De huidige verbintenis van de Belgische vleugelaanvaller loopt door tot medio 2026, als het aan PSV ligt tekent de aanvaller spoedig een contract dat hem langer aan de club bindt.

PSV hoopt met de contractverlenging geïnteresseerde clubs af te schrikken. Afgelopen transferzomer toonden Burnley, Brentford, Paris Saint-Germain en Napoli interesse in Bakayoko, die toch besloot om in Eindhoven te blijven.

Desondanks trok PSV een geduchte concurrent aan voor Bakayoko. Hirving Lozano werd in de laatste week van de transferperiode voor vijftien miljoen euro overgenomen van de Napolitanen. Tot dusver wisselen hij en Bakayoko elkaar onder Peter Bosz constant af op de rechtsbuitenpositie.

Isaac Babadi

PSV wil ook nog altijd de verbintenis van toptalent Isaac Babadi verlengen. De achttienjarige middenvelder ligt tot medio 2024 vast en de Eindhovense club vreest daarom een transfervrij vertrek. Babadi zelf zou geen haast hebben met het zetten van zijn handtekening.

De creatieve middenvelder begon voortvarend aan het seizoen en stond zelfs in de basis in het duel om de Johan Cruijff Schaal (0-1 winst). Toch zag hij hoe later in de transferperiode Malik Tillman werd aangetrokken en ook Guus Til herstelde van zijn blessure. Met Ismael Saibari erbij staat Babadi nu vierde in de pikorde en wil daarom zijn contract niet verlengen. Met Saibari wist PSV onlangs wel te verlengen. Hij ligt nu vast tot medio 2028 in het Philips Stadion.