Na Hato kan ook ander toptalent een contractaanbieding van Ajax tegemoetzien

Woensdag, 11 oktober 2023 om 22:49 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:52

Ajax wil spoedig het contract van Gabriel Misehouy gaan openbreken, zo meldt Voetbal International woensdagavond. De middenvelder wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht, maar is een van de smaakmakers bij Jong Ajax.

Misehouy maakt al sinds 2012 onderdeel uit van de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Hij was actief in meerdere beloftenteams van Ajax, alvorens hij in 2022 namens Jong Ajax zijn debuut maakte in het betaald voetbal.

Inmiddels staat de teller voor Misehouy bij het hoogste jeugdteam op 39 wedstrijden. De centrale middenvelder scoorde daarin 9 doelpunten en was goed voor 3 assists. Sinds het huidige seizoen is het achttienjarige talent een vaste waarde bij Jong Ajax.

In het elftal van trainer Dave Vos overtuigt Misehouy inmiddels bijna wekelijks. Die prestaties wil Ajax dus gaan belonen met een verbeterd contract. De huidige verbintenis van de middenvelder loopt komende zomer af, waardoor er haast is geboden bij de contractonderhandelingen.

Daarnaast is Misehouy genomineerd voor de prijs van het Beste Talent van de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie. De aanvallend ingestelde middenvelder verdiende de nominatie op basis van zijn vijf doelpunten en twee assists in deze periode.

Het nieuws over Misehouy volgt vlak na berichtgeving over mede Ajax-talent Jorrel Hato, die ook met de club in gesprek zou zijn over het openbreken van zijn verbintenis. De verdediger is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes in het elftal van trainer Maurice Steijn.

Het nieuwe contract van Hato moet een 'flinke' verbetering worden, zo spreekt het Algemeen Dagblad. De mandekker is momenteel nog in het bezit van een jeugdcontract, als enige binnen de selectie van Ajax.