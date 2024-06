Na Francesco Acerbi lijkt volgende Italiaan EK in Duitsland te moeten missen

Giorgio Scalvini dreigt het EK komende maand te moeten missen. De verdediger van Atalanta raakte in het inhaalduel met Fiorentina vlak voor tijd geblesseerd en moest ondersteund door enkele stafleden het veld verlaten. Een kruisbandblessure wordt verre van uitgesloten.

Het duel tussen Atalanta en Fiorentina kon pas op 2 juni worden gespeeld, omdat het eerder uitgesteld werd vanwege het onwel worden van Fiorentina-directeur Joe Barone. De beleidsbepaler overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hartaanval.

De wedstrijd ging eigenlijk nergens meer om. Fiorentina was al zeker van plek acht, terwijl Atalanta bij een zege nog over nummer drie Juventus heen zou wippen. Fiorentina won uiteindelijk met 2-3, ondanks een treffer van uitgerekend Scalvini.

De verdediger van Atalanta liep tien minuten voor tijd een ogenschijnlijk serieuze knieblessure op en moest zich laten vervangen door Hans Hateboer. Scalvini ging al strompelend naar de kant, wat een slecht voorteken lijkt met het oog op het EK.

Het EK in Duitsland begint namelijk al over minder dan twee weken. Bondscoach Luciano Spalletti moet zijn definitieve selectie nog bekendmaken, maar had in de voorselectie wel een plekje ingeruimd voor Scalvini, die acht interlands achter zijn naam heeft staan.

"We wachten nu op nieuws. Hij ondergaat nu een MRI-scan", vertelde trainer Gian Piero Gasperini na afloop tegenover DAZN. "Over enkele uren weten we meer, maar het ziet er niet goed uit. Ik hoop niet dat het om zijn kruisband gaat. We zullen hem laten herstellen en hij komt sterker terug dan ooit."

Scalvini moest zich maandag eigenlijk melden in Coverciano, waar de manschappen van Spalletti bijeenkomen om zich voor te bereiden op het eindtoernooi. Dat lijkt in ieder geval niet te gebeuren. Eerder kreeg Spalletti al slecht nieuws te horen met het wegvallen van Inter-verdediger Francesco Acerbi, die kampt met een liesblessure. Federico Gatti (Juventus) nam zijn plek in de voorselectie over.

Koopmeiners

Teun Koopmeiners deed overigens de hele wedstrijd mee bij Atalanta. De Oranje-international is de wedstrijd, zo lijkt het nu althans, schadevrij doorgekomen en meldt zich na de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Canada in Zeist. Dat geldt ook voor Tijjani Reijnders, die met AC Milan mee moest naar Australië voor een oefenwedstrijd tegen AS Roma.

