Na Everton en Forest wacht volgende Premier League-club puntenmindering

Sheffield United is bestraft voor achterstallige betalingen bij transfers. De hekkensluiter van de Premier League krijgt een aftrek van twee punten in het eerstvolgende jaar dat ze in een competitie spelen die wordt beheerd door de English Football League (EFL).

Dat zou betekenen dat Sheffield bij een eventuele degradatie uit de Premier League dus een straf te wachten staat, daar het tweede niveau in Engeland wordt draaiende gehouden door de EFL.

De puntenaftrek voor Sheffield hangt samen met enige overtredingen die zijn begaan in het seizoen 2022/23. Daarin faalden zij namelijk meerdere keren om andere clubs te betalen na transfers. In totaal moesten clubs meer dan 550 dagen wachten op hun geld.

Hiervoor zijn The Blades nu bestraft. Daarbij hangt ze een extra straf van twee punten in mindering boven het hoofd, wanneer zij in de toekomst een betalingsdatum overschrijden met meer dan vijf werkdagen.

Sheffield is niet de eerste club in Engeland die de financiële regelgeving heeft overschreden. Eerder kreeg Everton al een aftrek van tien punten, wat later werd teruggebracht tot zes. Recentelijk kwamen daar weer twee punten aftrek bovenop. Ook Nottingham Forest werd bestraft met vier punten in mindering. Mede daardoor staan beide ploegen net boven de degradatiestreep.

Die degradatienood heerst ook bij Sheffield, dat stijf onderaan staat in de Premier League. In 31 wedstrijden verzamelde de promovendus slechts 16 punten, waarvan één afgelopen weekend tegen Chelsea (2-2).

Degradatie lijkt dus slechts een kwestie van tijd voor Sheffield. Het gat met de veilige zeventiende plaats bedraagt momenteel negen punten, met nog zeven wedstrijden te spelen. Wanneer zij daadwerkelijk afzakken naar de Championship, zal Sheffield het volgende seizoen dus beginnen met twee punten minder.

