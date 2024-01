‘Na de afgang tegen Ajax schreeuwde mijn vrouw dat ik niks gepresteerd had’

Federico Valverde kreeg na het pak slaag van Ajax in 2019 een flinke toespraak van zijn vrouw Mina Bonino. De Uruguayaan zegt in een interview met The Players Tribune dat zijn vrouw woest was na het duel tegen de Amsterdammers.

"Mijn vrouw is echt van een ander niveau", steekt de middenvelder van Real Madrid van wal. Ajax won het duel in Madrid met 1-4 en schakelde zo de Koninklijke uit in de Champions League.

"Toen we in de auto zaten na de wedstrijd was ze echt kwaad op me. Ze schreeuwde: ‘Ben je serieus, Fede? Wat was dat? Is dit hoe je in het shirt van Real wil spelen? Je hebt vandaag niets gepresteerd.'"

De 25-jarige spelverdeler kreeg naar eigen zeggen vervolgens het verwijt het doel van voormalig Ajax-doelman André Onana niet genoeg onder vuur te hebben genomen.

"Je hebt geen risico genomen, Je moet schieten, want dat is het sterkste punt van je spel", kreeg Valverde te horen van zijn vrouw in de auto naar huis.

"Ik moest de muziek op zijn allerhardst zetten om haar analyses te overstemmen. Ik hoop niet dat ze dit leest, want ik zal het haar nooit zeggen, maar ze had zeker gelijk.”

Valverde komt sinds 2016 uit voor Real Madrid. Hij kwam in totaal 228 keer in actie voor de Spaanse topclub. Hierin wist hij 19 doelpunten te maken en 18 assists af te geven. Hij verlengde reeds zijn contract tot medio 2029.

