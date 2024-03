Na Brian Brobbey haakt nóg een speler van Ajax af voor interlandperiode

Josip Sutalo heeft zich afgemeld voor de komende interlandperiode. De verdediger raakte geblesseerd in het Europa League-duel met Aston Villa (4-0 verlies) en is niet inzetbaar voor Kroatië, zo meldt de bond van het land via de officiële kanalen.

Sutalo ging in het duel met Aston Villa naar de grond en moest zich direct laten vervangen vanwege een hamstringblessure. Ook afgelopen weekend kon de centrumverdediger niet in actie komen voor het duel met Sparta Rotterdam.

De Kroatische nationale ploeg is afgereisd naar Caïro om de aanstaande oefencampagne af te werken. Komende zaterdag speelt de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic tegen Tunesië.

Kroatië doet mee aan de ACUD Cup, een vriendschappelijk toernooi in Egypte. Mochten de Kroaten de wedstrijd winnen van Tunesië, dan treffen ze in de finale de winnaar van het duel tussen Egypte en Nieuw-Zeeland.

Dalic heeft reeds een vervanger opgeroepen: Olympique Lyon-verdediger Duje Caleta-Car neemt de honneurs waar. Ook Rijeka-aanvaller Marc Pasalic heeft zich bij de groep gevoegd om de geblesseerde Martin Baturina te vervangen.

Het is overigens nog onduidelijk tot wanneer Sutalo niet inzetbaar is voor trainer John van ‘t Schip en bondscoach Dalic. Wel is duidelijk dat Sutalo nu gaat werken aan zijn herstel.

Naast Sutalo meldde ook Brian Brobbey zich al af voor komende interlandperiode. De spits raakte geblesseerd tegen Sparta en liet zich direct vervangen.

