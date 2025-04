Na AZ krijgt ook Go Ahead Eagles flinke tegenvaller te verwerken in aanloop naar bekerfinale

Een dag nadat bekend werd dat AZ-aanvoerder Jordy Clasie de bekerfinale moet laten schieten, heeft ook opponent Go Ahead Eagles slecht nieuws ontvangen. Smaakmaker Jakob Breum zal er aanstaande maandag definitief niet bij zijn in De Kuip, weet Voetbal International.

Breum raakte eind februari geblesseerd in de Johan Cruijff ArenA na een duel met Ajax-verdediger Daniele Rugani. De kans was al klein dat de 21-jarige smaakmaker de bekerfinale zou kunnen halen, en dinsdag is er uitsluitsel gekomen.

Breum lep tegen Ajax een breuk in zijn voet op. Een enorme tegenvaller voor de Deen en Go Ahead, waar hij dit seizoen tot één van de absolute smaakmakers gerekend mag worden. In de 23 Eredivisie-wedstrijden die hij dit seizoen meedeed, noteerde de multi-inzetbare aanvaller 9 goals en 5 assists.

Eerder deze maand meldde trainer Paul Simonis dat de wond op zijn voet onvoldoende geneest. Desondanks zit Breum in de eindfase van zijn revalidatie, en is de verwachting dat hij wel inzetbaar zal zijn in de slotfase van het seizoen.

Naast Breum moet Kowet het in de bekerfinale ook stellen zonder verdediger Dean James. De linksback liep vorige week tegen tegen FC Utrecht een hamstringblessure op en is daar naar verwachting nog een paar weken zoet mee.

Voetbal International weet wel dat de hoop bestaat dat James in het slot van het seizoen een rol kan spelen. Søren Tengstedt is in tegenstelling tot Breum wel op tijd hersteld van de breuk in zijn voet. De Deen speelde zijn laatste wedstrijd op 2 februari, thuis tegen FC Twente.

Van Clasie was al bekend dat hij de eindstrijd moet laten schieten. De ervaren Haarlemmer kampt met een spierblessure, en is daar, ondanks eerdere hoop in Alkmaar en omstreken, niet op tijd van hersteld.