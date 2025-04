Na Arsenal toont volgende Premier League-club interesse Vlahovic; Juventus stelt vraagprijs vast

Alexander Isak speelt ook dit seizoen de pannen van het dak bij Newcastle United en de verwachting is dat grotere clubs zich in de zomer zullen melden voor de Zweed. De The Magpies houden rekening met zijn vertrek en hebben volgens La Gazzetta dello Sport een potentiële vervanger aangewezen: Dusan Vlahovic.

Vlahovic (25) heeft de hoge verwachtingen bij Juventus nooit helemaal kunnen waarmaken. De Serviër kwam in januari 2022 voor 83,5 miljoen euro van Fiorentina, waar hij zich met 49 goals en 8 assists in 108 wedstrijden had ontwikkeld tot één van de sterren van de Serie A.

Alhoewel Vlahovic sinds zijn komst naar Turijn 55 goals heeft gemaakt voor de club, is hij nooit helemaal onomstreden geweest. Ook bestond er dit seizoen frictie tussen hem en de inmiddels ontslagen trainer Thiago Motta, en kwamen de partijen er aan de onderhandelingstafel ook niet uit over een nieuw contract. Juventus wilde niet aan de salariseisen voldoen.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de entourage van Vlahovic gesproken met Juventus en is de conclusie getrokken om na dit seizoen te scheiden, ondanks het tot medio 2026 lopende contract.

Juventus heeft zo uiteraard de kans om nog een transfersom over te houden aan de goaltjesdief en zou nu bereid zijn te praten als er een bedrag van tussen de 40 en 45 miljoen euro wordt geboden.

Vlahovic geniet interesse uit Saudi-Arabië, maar wil de stap naar het Midden-Oosten niet maken in deze fase van zijn carrière. De kans dat hij naar Engeland vertrekt, is een stuk groter. Zowel Arsenal als Newcastle United is geïnteresseerd in de aanvaller, terwijl ook Manchester United een optie kan worden.

Arsenal was al geïnteresseerd in Vlahovic toen hij actief was voor Fiorentina en ook afgelopen winter leek een transfer tot de mogelijkheden te behoren, maar zover kwam het niet. Volgens The Athletic ligt de prioriteit van Arsenal komende zomer echter niet bij Vlahovic, maar bij Sporting Portugal-fenomeen Viktor Gyökeres.

Zodoende lijken er goede mogelijkheden te liggen voor Newcastle, dat naar verwachting minimaal honderd miljoen euro zal overhouden aan Isak als de club besluit te verkopen. Concrete interesse lijkt er nog niet te zijn voor Isak, die tot medio 2028 vastligt op St. James' Park. Wel wordt de voormalig Willem II'er in Engelse media voorzichtig gelinkt aan Liverpool.