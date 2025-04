'N'Golo Kanté is bereid om groot deel van salaris in te leveren voor terugkeer naar Europa'

N’Golo Kanté vertrok in de zomer van 2023 onverwachts naar Ittihad Club in Saudi-Arabië, maar het is niet uitgesloten dat de Fransman komende zomer terugkeert naar Europa. The Daily Mail meldt dat hij gesprekken voert met Ole Gunnar Solskjaer over een verrassende move naar Besiktas.

Solskjaer arriveerde begin dit jaar bij Besiktas als opvolger van de ontslagen Giovanni van Bronckhorst. De ploeg staat inmiddels vierde in de Turkse competitie, twee plaatsen hoger sinds het ontslag van de Nederlander, maar werd donderdag uitgeschakeld in de Turkse beker door Göztepe (1-3).

Feyenoord-target Rômulo was de grote man met een hattrick. Door de uitschakeling van Besiktas kan het vizier wel alvast voorzichtig op volgend seizoen. Daarvoor heeft Solskjaer Kanté gebombardeerd tot belangrijkste transfertarget.

“Solskjaer zou al gesprekken hebben gevoerd met de Franse wereldkampioen van 2018, waarin hij zijn verregaande interesse kenbaar heeft gemaakt”, zo schrijft het Britse tabloid. “Naar verwachting gaat Besiktas richting het einde van dit seizoen een bod doen.”

Kanté ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij Al-Ittihad, waardoor Besiktas met een transfersom over de brug moet komen. Naar verluidt zou Kanté echter zelf ook oren hebben naar de transfer.

“Kanté zou geïnteresseerd zijn in een transfer naar Besiktas en is zelfs bereid een deel van zijn salaris daarvoor in te leveren.” De Turkse club kan namelijk vanzelfsprekend niet voldoen aan het salaris wat Kanté in zijn huidige contract in Saudi-Arabië opeist.

Besiktas is overigens niet de eerste Europese club die een poging waagt om Kanté terug te halen. Tijdens de afgelopen winterse transferperiode zocht West Ham United ook al contact en waren ze zelfs bereid om de afkoopsom van 21 miljoen euro te betalen, maar Ittihad Club overtuigde hem om minstens tot komende zomer te blijven.