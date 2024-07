Myron Boadu kan na mislukte uitleenbeurt aan FC Twente bij nieuwe club aan de slag

AS Saint-Étienne heeft zich bij AS Monaco gemeld voor Myron Boadu, zo melden diverse Franse media. De promovendus wil de 23-jarige spits in eerste instantie huren van de Monegasken. In het afgelopen half jaar stalde Monaco de enkelvoudig international nog bij FC Twente, waar hij geen basisspeler was.

Ook journalist Jurriaan van Wessem, die is gevestigd in Monaco, bevestigt dat Boadu kan kiezen voor een overstap binnen de Ligue 1. “Promovendus St. Etienne heeft zich bij Monaco gemeld voor Myron Boadu.”

Van Wessem zoomt daarbij in op de situatie van Boadu bij Monaco. “Best pijnlijk dat Monaco afgelopen weekend zonder echte spits speelde tegen Sturm Graz. Zelfs dan heeft Boadu geen basisplaats.”

Saint-Étienne behoort tot een groepje clubs uit de Ligue 1 dat Boadu wil huren. De promovendus probeert een optie tot koop van 5 miljoen euro aan de huurdeal toe te voegen. Welke clubs nog meer geïnteresseerd zijn, is vooralsnog onbekend.

Boadu ligt in Monaco nog tot medio 2026 vast. De vermogende club maakte in de zomer van 2021 liefst 17 miljoen euro over naar AZ voor zijn diensten. Sindsdien staat de teller op 68 officiële wedstrijden, waarin Boadu goed was voor 10 doelpunten en 2 assists.

Tijdens zijn uitleenbeurt aan Twente moest Boadu het afgelopen half jaar genoegen nemen met een rol als reservespits. Het voormalig toptalent slaagde er niet in om Ricky van Wolfswinkel (35) uit de basis te spelen.

Zodoende eindigde de uitleenbeurt op 294 minuten in 11 officiële wedstrijden namens Twente. Daarin was Boadu wel goed voor drie doelpunten. Bij Saint-Étienne kan hij gaan samenspelen met voormalig Roda JC-middenvelder Benjamin Bouchouari.

