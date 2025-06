Mussolini keert na indrukwekkend seizoen definitief terug in Rome

Romano Benito Floriani Mussolini gaat komend seizoen debuteren in de Serie A. Lazio maakt bekend dat de achterkleinzoon van de in 1945 geëxecuteerde fascistische dictator Benito Mussolini is overgenomen van Serie B-club Juve Stabia.

Mussolini (22) begon zijn carrière in de jeugdopleiding van AS Roma, voordat hij in 2016 besloot over te stappen naar aartsrivaal Lazio. Mede door verhuurperiodes aan Pescara en Juve Stabia, wacht hij nog op zijn debuut voor Lazio en in de Serie A.

Mussolini, een rechtsback die ook rechts op het middenveld uit de voeten kan, ontwikkelde zich bij Juve Stabia tot vaste basisspeler. Uiteindelijk deed hij in 37 Serie B-wedstrijden mee en had hij een aanzienlijk aandeel in de vijfde plaats van de club.

Juve Stabia plaatste zich daarmee voor de play-offs om promotie naar de Serie A. In de halve finale van die play-offs spatte de promotiedroom uiteen tegen Cremonese.

Juve Stabia bedong bij de onderhandelingen een optie tot koop voor Mussolini en wilde die ook lichten. Lazio besloot echter om de rechtspoot terug naar Rome te halen.

Er lijken voor Mussolini komend seizoen aardig wat kansen te liggen. De geboren Romein krijgt op zijn rechtsbackpositie te maken met Elseid Hysaj, Adam Marusic en Manuel Lazzari, maar al die concurrenten zijn de 30 al gepasseerd.

Overigens wacht Lazio een zware zomer. De club kampt met liquiditeitsproblemen, waardoor nieuwbakken trainer Maurizio Sarri mogelijk lange tijd moet wachten op enkele aankopen. Clubpresident Claudio Lotito verzekert dat Lazio er alles aan doet om uit de penibele situatie te raken.