‘Muren trillen door knallende ruzie tussen Al-Khelaïfi en Mbappé bij afscheid’

Kylian Mbappé had zondag voor zijn laatste duel bij Paris Saint-Germain ruzie met Nasser Al-Khelaïfi, zo maakt Le Parisien maandag bekend. Volgens de Parijse krant was Al-Khelaïfi boos omdat hij door de steraanvaller niet genoemd werd in diens afscheidsvideo. Er zou over en weer geschreeuwd zijn.

De president van PSG is ervan overtuigd dat Mbappé hem bewust niet heeft genoemd in de video waarin de Fransman afscheid neemt van zijn club. De discussie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Toulouse mondde uit in een schreeuwende ruzie.

De verstandhouding tussen het duo was al gedaald tot het vriespunt en zondagavond leek alles eruit te komen, zo klinkt het. Volgens de berichtgeving hadden Mbappé en Al-Khelaïfi elkaar al niet gesproken sinds de spits zijn vertrek uit het Parc des Princes aankondigde.

“De muren trilden”, vertelt een getuige aan de krant. De ruzie tussen de twee leidde vervolgens bovendien tot vertraging bij de warming-up. De spelers kwamen vier minuten later het veld op dan gebruikelijk.

De steraanvaller, die al meermaals gelinkt werd aan Real Madrid, bevestigde deze week zijn vertrek uit Parijs middels een videoboodschap op zijn social media-kanalen. Mbappé beschikt bij PSG over een doorlopend contract tot 2024, dat hij eenzijdig met een jaar kan verlengen. Dat gaat echter niet gebeuren, zo benadrukte de Fransman.

Zo’n drie kwartier voorafgaand aan de aftrap werd zondag de opstelling omgeroepen door het Parc des Princes. Toen de naam van Mbappé door de speakers klonk, volgde een luid fluitconcert. Wel kreeg hij van de harde kern nog een eerbetoon met een groot spandoek.

In het duel met Toulouse kwam Mbappé wel tot scoren, maar uiteindelijk gingen de bezoekers, mede dankzij een treffer van Thijs Dallinga, met een 1-3 zege aan de haal.

