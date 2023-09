Mundo: situatie Memphis Depay bij Atlético Madrid is onhoudbaar

Donderdag, 28 september 2023

Mundo Deportivo ziet het niet meer goed komen met Memphis Depay bij Atlético Madrid. De aanvaller viel begin deze week geblesseerd uit op de training en staat mogelijk opnieuw enkele weken aan de kant. Het is de zoveelste keer dat trainer Diego Simeone vanwege blessureleed geen beroep kan doen op Depay. De Spaanse sportkrant is dan ook van mening dat het einde oefening is voor de Nederlander.

Depay heeft in acht maanden tijd liefst vier spierblessures opgelopen en staat nu opnieuw aan de kant met een kwetsuur aan de kuit. De aanvaller moet onder meer het Champions League-duel met Feyenoord missen volgende week. "Iets wat helaas gebruikelijk begint te worden", schrijft Mundo Deportivo. "De situatie is onhoudbaar en vormt een last als het gaat om het hebben van een competitieve selectie."

Sinds het debuut van Depay afgelopen januari werkte Atlético 29 wedstrijden af. Dertien keer stond de Oranje-international binnen de lijnen. Van de zestien wedstrijden waarin hij niet in actie kon komen, kampte hij veertien keer met een blessure. "Hij is vaker niet beschikbaar geweest dan wel", is dan ook de makkelijke optelsom die wordt gemaakt in Spanje. "Een absoluut drama."

Simeone betreurt de afwezigheid van Depay. "Het baart ons zorgen, want hij is een hele belangrijke speler voor ons. Ik hoop dat hij nog vaak van waarde kan zijn", zei de Argentijn woensdag ter voorbereiding op het competitieduel met Osasuna. De woorden van Simeone worden kracht bijgezet door de statistieken. In 453 minuten was Depay tot dusver 6 keer trefzeker: een gemiddelde van 75 minuten per doelpunt.