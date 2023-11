Müller valt ‘respectloze’ ploeggenoten aan na inktzwarte avond

Donderdag, 2 november 2023 om 15:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:25

Bayern München likt de wonden na de beschamende nederlaag in de strijd om de DFB-Pokal. De ploeg van trainer Thoms Tuchel ging woensdagavond met 2-1 onderuit bij de nummer vijftien (!) van de 3. Bundesliga: FC Saarbrücken. Thomas Müller is niet alleen boos vanwege het optreden van de Duitse recordkampioen.

De routinier zag tot zijn verbazing slechts een aantal spelers de fans bedanken na afloop van de wedstrijd. Volgens BILD namen alleen Müller, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Mathys Tel, Bouna Sarr en Frans Krätzig de moeite om in gesprek te gaan met de teleurgestelde fans.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het bestaat niet dat slechts een paar spelers begrijpen hoe ze onze fans moeten respecteren", viel Müller na afloop zijn ploeggenoten aan. "Ze reizen honderden kilometers om ons te steunen. Het is belangrijk dat je begrijpt hoe je dan iets terug kunt doen. Op deze manier werkt het natuurlijk niet."

Ook Lothar Matthäus had geen goed woord over voor der Rekordmeister. "Dit is de pijnlijkste bekernederlaag sinds onze uitschakeling tegen Vestenbergsgreuth." Matthäus en Bayern gingen in 1994 met sterren als Oliver Kahn, Markus Babbel, Mehmet Scholl en Dietmar Hamann met 1-0 ten onder, in wat nog altijd wordt gezien als een van de grootste bekersensaties in de geschiedenis van het toernooi.

Sané probeerde de aandacht van de woedende fans naar verluidt te verleggen door te wijzen op de belangrijke topper van aanstaande zaterdag. Bayern speelt dan de uitwedstrijd tegen nummer vier Borussia Dortmund. "In het Signal Iduna Park zal iedereen zichzelf tot het uiterste drijven", voegt BILD toe.

Aan het einde van de dialoog met de fans waren er ook verzoenende gebaren, zo is te zien op beelden. Publiekslieveling Tel klopte meerdere keren verontschuldigend op het Bayern-logo op zijn borst. Een gebaar dat met applaus werd ontvangen door de Bayern-fans.

Tuchel liet Harry Kane, Kingsley Coman en Jamal Musiala op de bank beginnen en zag Matthijs de Ligt na een klein half uur spelen uitvallen. Bayern stond op dat moment met 0-1 voor. De centrumverdediger ligt er naar verluidt zo'n vier tot zes weken uit met een knieblessure.