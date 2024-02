Mudryk daagt furieuze supporter van Chelsea uit voor duel om 10.000 pond

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Chelsea-aanvaller Mykhaylo Mudryk.

Chelsea zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. The Blues kochten dit seizoen voor meer dan 450 miljoen euro aan nieuwe spelers, maar manager Mauricio Pochettino is er nog niet in geslaagd om een geoliede machine van zijn ploeg te maken.

Zondag werd er met 2-4 verloren van Wolverhampton Wanderers, waardoor Chelsea momenteel een uiterst teleurstellende elfde plaats in de Premier League bezet. Mudryk kwam na 72 minuten spelen bij een 1-3 achterstand binnen de lijnen. Een assist bij de 2-4 van Thiago Silva bleek uiteindelijk niet voldoende.

Supporters zijn de resultaten meer dan zat. Een fan besloot hierop om Mudryk privéberichten te sturen op Instagram. “Wat is er in hemelsnaam met jou aan de hand? Ben je vergeten hoe je moet voetballen? Dit is niet goed genoeg, er moet iets veranderen. Misschien moet je een paar oefensessies één tegen één spelen. Iedere keer als jij meedoet, is het alsof we met z'n tienen spelen”, zei de boze Chelsea-supporter tegen Mudryk.

De vleugelspits was daar absoluut niet van gediend. “Oké, laten we een- tegen-een spelen, jij en ik. Om tienduizend pond. Kun je een beetje voetballen?', antwoordde Mudryk, zo blijkt uit een screenshot. De Oekraïner, die ruim een jaar geleden voor minimaal zeventig miljoen euro overkwam van Shakhtar Donetsk, verdient op Stamford Bridge naar verluidt een weeksalaris van 100.000 pond, waardoor hij de uitdaging gemakkelijk kan aangaan.

Mudryk offering a Chelsea fan out for a 1v1 for £10k?????? pic.twitter.com/wW6Z8pGIsR — The 44 ?? (@The_Forty_Four) February 4, 2024

