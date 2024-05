‘Mourinho wacht ongemakkelijk weerzien bij Fenerbahçe: ’Jouw dagen zijn geteld’’

José Mourinho is de nieuwe trainer van Fenerbahçe. De Portugese oefenmeester heeft vrijdagmiddag een contract tot medio 2026 getekend, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. Mourinho staat naar verluidt voor een ongemakkelijke hereniging met een van zijn voormalige spelers.

Sportief directeur Mário Branco, net als the Special One van Portugese afkomst, zou zich hard hebben gemaakt voor zijn komst. Mourinho heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan Fenerbahçe, dat in het afgelopen seizoen de titel moest laten aan Galatasaray.

Mourinho werd in januari ontslagen door AS Roma, de club waarmee hij in 2022 beslag legde op de Conference League en vorig seizoen een strafschoppenserie verwijderd was van Europa League-winst. Na meerdere aanbiedingen heeft Fenerbahçe de spraakmakende trainer kunnen overtuigen weer aan de slag te gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In Istanbul is Mourinho de opvolger van Ismail Kartal, die dit seizoen drie punten tekort kwam voor de landstitel. Mourinho krijgt de leiding over onder meer Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Sebastian Szymanski en Dusan Tadic.

Met Fenerbahçe-middenvelder Fred komt Mourinho een oude bekende tegen. De twee werkten eerder met elkaar samen bij Manchester United. The Telegraph berichtte in 2018 dat Mourinho woedend was op de Braziliaanse middenvelder na een nederlaag in de groepsfase van de Champions League tegen Valencia (2-1).

De trainer wisselde Fred destijds in de 57ste minuut en zei hem naar verluidt na afloop in de kleedkamer dat ‘de dagen van hem bij Manchester United waren geteld’. Mourinho leefde op dat moment op gespannen voet met de clubleiding van the Red Devils en werd enkele weken later ontslagen.

Fred slaagde er onder Mourinho nooit een onbetwiste basisspeler te worden op Old Trafford, maar floreerde wel onder diens opvolger Ole Gunnar Solskjær. In de zomer van 2023 vertrok de middenvelder voor iets minder dan 10 miljoen euro naar Fenerbahçe, waar hij in zijn debuutseizoen tot 35 officiële duels kwam.