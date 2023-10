Mourinho provoceert tegenstander na goal en moet met rood naar tribune

Zondag, 22 oktober 2023 om 16:01 • Bart DHanis • Laatste update: 16:31

José Mourinho heeft de dug-out van AS Roma zondagmiddag wederom vroegtijdig moeten verlaten. In de blessuretijd van het duel met AC Monza (1-0 winst) maakte de Portugese coach een provocerend gebaar, waarna hij mocht vertrekken.

Lang bleef het 0-0 in de Italiaanse hoofdstad, tot Stephan El Shaarawy in de negentigste minuut de bal uit de kluts voor zijn voeten kreeg en vervolgens hard en laag raak volleerde en de eindstand op 1-0 bepaalde.

‘Huilebalk, zakdoekje nodig!?’ ?? Niet voor het eerst moet José Mourinho het veld vroegtijdig verlaten ??#ZiggoSport #SerieA #RomaMonza pic.twitter.com/BgHMg05yla — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 22, 2023

Na de winnende treffer van El Shaarawy liet Mourinho zich kennen. De voormalig trainer van onder meer Real Madrid en Internazionale maakte met zijn handen een huilgebaar naar de bank van Monza. Dat leverde hem een rode prent op.

Na afloop zei Mourinho in een interview dat het gebaar te maken had met een incident van vorig seizoen. “Ik zei niets beledigends. Vorig seizoen zeiden enkele mensen zonder ervaring nare dingen over ons. Ik ben eerlijk. Zij verdienden de overwinning vandaag niet.”

Het is niet de eerste keer dat Mourinho met een rode kaart van de bank wordt gestuurd. Vorig seizoen kreeg hij maar liefst drie (!) rode kaarten gepresenteerd. De rode kaart van zondag is zijn eerste van de huidige voetbaljaargang. Hij mist hierdoor de wedstrijd tegen Inter.

Roma klimt dankzij de overwinning op Monza naar de zesde plaats. Monza blijft knap tiende in de Serie A, al kan die club nog ingehaald worden door Lecce, dat maandagavond in actie komt tegen Udinese.