Mourinho laat in parkeergarage scheldtirade los op Taylor: ‘Fucking schande!’

Donderdag, 1 juni 2023 om 09:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:20

Voor José Mourinho is woensdagavond een einde gekomen aan een reeks ongeslagen Europese clubfinales. De trainer van AS Roma ging in de finale van de Europa League na strafschoppen onderuit tegen Sevilla en kon dat moeilijk verkroppen. Op beelden van Engelse media is te zien hoe de flamboyante Portugees na middernacht in de parkeergarage de confrontatie zoekt met scheidsrechter Anthony Taylor.

Mourinho flipte compleet toen Taylor in de tweede helft bij een 1-1 stand naar de stip wees voor Sevilla. De Engelse scheidsrechter werd door de VAR naar de kant geroepen en zag hoe Roger Ibañez de bal in duel met Lucas Ocampos nog nét aanraakte. Taylor trok de strafschop daarop in. Aan de andere kant schoot Nemanja Matic de bal op de arm bij Fernando, maar opnieuw ging de bal niet op de stip. Tot woede bij Mourinho.

Jose Mourinho swearing at referee Anthony Taylor in the car park after Roma lost the Europa League final ?? @tvdellosport pic.twitter.com/ZdTxCbiR95 — MailOnline Sport (@MailSport) June 1, 2023

De Portugees zag zijn elftal uiteindelijk na strafschoppen verliezen, maar kon zijn eerste nederlaag in een Europese finale maar moeilijk verkroppen. Diep na middernacht zocht de succescoach in de parkeergarage de confrontatie met Taylor, zo is te zien op beelden. De Portugees wenste de Engelse leidsman, die in een busje werd weggevoerd, van alles toe en noemde hem onder meer 'een fucking schande'. "Hij lijkt wel een Spanjaard", voegde Mourinho eraan toe.

Na twee Champions League-titels, een UEFA Cup, Europa League-titel en een Conference League-titel is het dit keer dus niet raak voor Mourinho. "Volgend jaar spelen we geen Champions League en dat is maar goed ook, want we zijn er niet voor gemaakt", aldus Mourinho. "En laten we hopen dat Taylor alleen wedstrijden in de Champions League leidt en daar dezelfde bullshit tentoonstelt als vanavond, en niet in de Europa League. Het was een intense wedstrijd met een scheidsrechter die Spaans leek."

Kenneth Perez had in de studio bij ESPN geen goed woord over voor het gedrag van Mourinho. "Is het passie wat zich in de dug-out van AS Roma afspeelt?", vroeg de Deen zich af. "Of is het totale krankzinnigheid? Het is toch gewoon een gesticht? Het is toch niet te geloven? Voetbal is emotie en zo, dat weet ik allemaal wel, maar dit is toch niet leuk meer om naar te kijken? Met tien mensen op de scheidsrechter afrennen en zo... Ik wil persoonlijk gewoon voetbal kijken en ik hoef dat toneel de hele tijd niet."