Mourinho krijgt het aan de stok met voormalig speler van Inter: 'The Crying One'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor José Mourinho, die het aan de stok krijgt met Galatasaray-spits Mauro Icardi.

Mourinho is tegenwoordig trainer van Fenerbahçe, waar hij zich al eens eerder uitsprak over vermeende corruptie in het Turkse voetbal. Volgens de Portugese coach heeft hij in 35 jaar tijd ‘nog nooit zoiets gezien.’ Nu lijkt hij weer bewijs te hebben gevonden voor zijn theorie.

Op Instagram plaatst hij: “Tijdens het WK handbal, dat zondag eindigde, heeft mijn land Portugal knap de halve finales bereikt en ik wil ze feliciteren met hun prestatie en de invloed die ze hebben achtergelaten op onze jeugd."





Het lijkt in eerste instantie een aardig bericht, maar wie naar de foto kijkt ziet dat de tekst sarcastisch bedoeld is. Op de begeleidende afbeelding ziet men Galatasaray-verdediger Davinson Sánchez hands maken tijdens de door Galatasaray met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Gaziantep.

Icardi, spits bij Cim Bom, heeft het Instagram-bericht van The Special One gezien en reageerde op de post. De Argentijnse aanvaller plaatste een foto van een huilende Mourinho met de begeleidende tekst The Crying One.

Ook plaatste Icardi vervolgens een foto waarop een speler van Fenerbahçe de bal met zijn hand beroert. Bij de foto plaatst de voormalig speler van Inter een aantal lachende emoji’s.