Mourinho gebruikt meespelen van Dybala als joker: ‘Nog 24 uur de tijd’

Woensdag, 19 april 2023 om 15:50 • Wessel Antes

Het meespelen van Paulo Dybala tegen Feyenoord donderdagavond is nog altijd onzeker. De Argentijnse smaakmaker was tijdens de voorbereidende persconferentie van trainer José Mourinho opnieuw hét onderwerp van gesprek. De Portugese oefenmeester tastte tijdens zijn perspraatje woensdagmiddag nog steeds in het duister over het meespelen van Dybala. “We hebben besloten om Paulo nog 24 uur de tijd te geven om te bepalen of hij klaar is om te spelen.”

Dybala raakte tijdens de heenwedstrijd in De Kuip (1-0 Feyenoord) al vroeg geblesseerd en miste vanwege zijn spierblessure het competitieduel van Roma met Udinese (3-0 winst) afgelopen weekend. Mourinho wil nog niet verklappen of Dybala er tijdens de return in Stadio Olimpico weer bij is. “Ik weet eerlijk gezegd niet of hij gaat spelen. We hebben besloten om Paulo nog 24 uur de tijd te geven om te bepalen of hij klaar is om te spelen. Morgenochtend gaan we een objectieve en intensieve training uitvoeren om te zien of hij kan spelen.” I Giallorossi kan het niet permitteren om veel risico te nemen met Dybala, daar hij de belangrijkste kracht is in het elftal van Mourinho.

Mourinho verwacht een andere wedstrijd dan in Rotterdam-Zuid. “De tussenstand zorgt voor een ander perspectief. Wij hebben vaker in deze situatie gezeten, in zowel slechte als betere situaties. Ik heb alles meegemaakt in de afgelopen twintig jaar, zowel op nationaal als Europees niveau, dus dit is niets nieuws voor mij. Van mijn kant is er vertrouwen, hoop en motivatie om het resultaat om te draaien, maar we hebben ook respect voor het team dat ons met 1-0 heeft verslagen.”

Feyenoord wacht donderdag een uitverkocht stadion in de Italiaanse hoofdstad, terwijl Rotterdamse supporters niet welkom zijn. Mourinho verwacht veel van de fans van Roma. “De supporters willen er niet alleen maar zitten om te klappen, zingen en met een vlag te zwaaien. Ze willen ons aanmoedigen. Ze weten dat ze het verschil kunnen maken, omdat ze dat al vaker hebben gedaan. We hebben alle respect voor Feyenoord, maar ik vertrouw op mijn spelers en mijn stadion.” De wedstrijd tussen Roma en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. Arne Slot zal later op woensdagmiddag nog aanschuiven tijdens de persconferentie van Feyenoord.