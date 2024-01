Mourinho doet opmerkelijke uitspraak: ‘Roma-fans denken dat ik Harry Potter ben’

José Mourinho is niet blij met de kritiek die hij krijgt vanwege de enigszins tegenvallende resultaten van zijn club AS Roma. I Giallorossi verloren drie van de laatste zes officiële duels, waaronder de Coppa Italia-wedstrijd tegen Lazio afgelopen woensdag. "De Roma-fans denken dat ik José 'Harry Potter' Mourinho ben", reageerde de coach zaterdag op een persconferentie op de kritiek.

Roma staat momenteel teleurstellend achtste in de Serie A, en werd deze week dus ook uitgeschakeld in de kwartfinale van de Coppa Italia tegen rivaal Lazio (1-0). Daardoor ontstaan er langzaam speculaties over de toekomst van Mourinho, die nog een contract tot komende zomer heeft bij de club.

"Ik weet hoe het werkt in het voetbal. De trainer is verantwoordelijk voor het resultaat", aldus de Portugees op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met AC Milan van zondag. Vervolgens krijgt hij de vraag waarom niemand van de club zich tot de supporters had gericht na de nederlaag tegen Lazio.

??? #Mourinho: “Il nostro potenziale non è paragonabile a quello delle rivali che lottano per il quarto posto, ma la gente pensa che io sia José Harry Mourinho Potter” ???????#ASRoma #MilanRoma pic.twitter.com/JoE9aGAoWJ — laroma24.it (@LAROMA24) January 13, 2024

"Ik ben ook de club", reageerde Mourinho. "Ik ben geen hooggeplaatste official, ik ben een trainer. Maar ik ben ook de club. Zolang ik hier werk, beschouw ik mezelf als de club. Ik weeg mijn woorden en zeg wat de mensen willen horen. Ik wil altijd loyaal en correct zijn naar de club. Dat is niet alleen mijn plicht, maar hoe ik ben."

"Ik heb altijd begrepen dat voor een Chelsea-fan een wedstrijd tegen Manchester City niet hetzelfde is als een wedstrijd tegen Arsenal", vervolgde the Special One. "Voor Inter is een wedstrijd tegen Roma niet hetzelfde als tegen Juventus."

"De Roma-fans zijn de beste fans die ik heb gezien, maar ze denken dat ik José 'Harry Potter' Mourinho ben en dat zorgt voor hogere verwachtingen. We zitten in een moeilijk gevecht, maar niemand maakt ons wijs dat we niet kunnen vechten. Tegen Milan zullen we er weer staan."

Roma en Milan, de nummer drie van de Serie A, trappen zondag om 20:45 uur af in San Siro. Op 15 en 22 februari is Roma overigens de tegenstander van Feyenoord in de tussenronde van de Europa League.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties