Moukoko neemt drastisch besluit; gezin moet noodgedwongen naar vluchtelingenhuis

Maandag, 31 juli 2023 om 21:57

Youssoufa Moukoko maakt geen geld meer over naar zijn familie en dat heeft ervoor gezorgd dat zijn moeder, broer en zus genoodzaakt zijn om te verhuizen naar een vluchtelingenhuis. Dat meldt de Duitse krant BILD. De beslissing van het achttienjarige supertalent van Borussia Dortmund is het gevolg van zijn gespannen relatie met zijn 72-jarige vader, zo klinkt het.

De tweevoudig international van Duitsland verlengde afgelopen seizoen zijn contract bij die Borussen en verdient nu naar verluidt zes miljoen euro per jaar. Lang maakte hij maandelijks een bedrag over naar zijn familie, die sinds 2019 in een villa van 351 vierkante meter woonde met een geschatte waarde van ruim 1,2 miljoen euro. Omdat Moukoko geen goede relatie heeft met zijn vader en, nu hij achttien jaar is, zelf zijn rekeningen mag beheren, heeft hij besloten om geen geld meer over te maken naar zijn familie.

Volgens BILD zorgde die beslissing ervoor dat zijn familie al snel meer dan 500.000 euro aan schulden had. Het gezin werd vervolgens uit de villa gezet omdat de moeder van Moukoko stond ingeschreven als enige eigenaar van de woning. Nu wonen ze volgens BILD in een vluchtelingenhuis in het zuiden van Hamburg. Marie, de moeder van Moukoko, bevestigt tegenover de Duitse krant dat haar gezin geen geld meer krijgt van de spits. “De stad heeft voor ons een goed onderkomen gevonden, dus het geeft niet. Bovendien werk ik zelf ook.”

Moukoko speelt sinds de zomer van 2016 voor Dortmund, dat hem destijds transfervrij overnam van de jeugdopleiding van FC St. Pauli. Intussen staat de teller op 12 doelpunten en 8 assists in 72 wedstrijden voor de snelle spits. De linkspoot maakte zijn debuut voor Duitsland in het oefenduel met Oman (0-1 winst) en was onderdeel van de WK-selectie in Qatar. In de verloren groepswedstrijd tegen Japan (1-2) viel hij één minuut voor tijd in.